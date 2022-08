Los detalles del plan piloto para el registro digital y voluntario de aplicaciones de fitosanitarios

Durante un año el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) llevará adelante un plan piloto para que las aplicaciones de fitosanitarios se registren digitalmente, con una nueva herramienta y de forma voluntaria (en un plazo de siete días, y en uno de tres días si se trata de aplicaciones aéreas).

Esto involucra a las empresas o productores particulares que trabajen con equipos que tengan tanques con capacidad mayor o igual a 1.000 litros.

Antes el registro era obligatorio para las empresas, no voluntario, y no incluía a los productores particulares.

El cambio normativo que se había decidido hace algunas semanas, y cuyos detalles se comunicaron este miércoles, fue cuestionado por trabajadores rurales agremiados, quienes argumentaron que impulsaba la “precarización” del trabajo.

Durante una conferencia de prensa en el MGAP, realizada esta semana, el ministro Fernando Mattos explicó que esta nueva normativa sustituirá a la creada en 2010, a la que consideró “una política fallida”, dado que logró captar solo al 7% del total de aplicaciones, porque no contemplaba a los aplicadores que tenían su propio equipo.

Según subrayó el jerarca, no se puede hablar de una “flexibilización de la norma”, sino que se trata de lo contrario, ya que con este plan piloto se busca generar la conciencia necesaria para que los registros aumenten.

El titular de la Dirección de Servicios Agrícolas (DGSA), Leonardo Olivera, dijo a El Observador que la nueva normativa "es un plan piloto" y que durante un año se medirá los impactos que tenga.

"Somos muy positivos. La obligatoriedad ya estaba y no la cumplían, nuestro objetivo no es hacer obligatorio algo que después, en el total del área, no llega al 10%", dijo, y sostuvo que se apuesta por la concientización en las buenas prácticas.

Algo muy importante es la educación para que los productores conozcan la nueva normativa que los respalda, indicó.

“A través del conocimiento y las buenas prácticas se termina cuidando no solamente a quienes trabajan con los fitosanitarios, sino también a la población. Este control busca cuidar al ambiente, los centros poblados y las escuelas”, sostuvo Olivera.

Olivera consideró que es muy importante que los productores tengan acceso a esta herramienta digital, que como nueva debe pasar por un proceso de adaptación. Según remarcaron desde el MGAP, la nueva herramienta digital es “más amigable” que la anterior.

Así se hace el registro

En una herramienta digital, las empresas aplicadoras, así como los productores que hagan sus propias aplicaciones, podrán detallar el área donde trabajaron con agroquímicos y ver con georeferenciación si sus aplicaciones se acercan a cursos de agua, centros poblados o centros educativos.

Esto permitirá tener “control y tranquilidad”, dijo Olivera.

La información no solo servirá para las autoridades del MGAP, sino también para los mercados internacionales que tienen exigencias relacionadas al uso de agroquímicos.

El registro se debe hacer de la siguiente manera, según explicó desde el MGAP:

Se prohibirán cuatro agroquímicos



Por otro lado, Olivera informó que a partir de este año se prohibirá el uso de cuatro ingredientes activos: Carbofuran, Metil Paration, Triclorfon y Cihexatin, que son utilizados para el control de insectos y hongos.



Según dijo, desde el MGAP se busca trabajar con productos que tengan “un perfil ambiental y eco toxicológico mejor, por eso el objetivo es sustituir lo que no funciona o presenta riesgos por productos biológicos y de síntesis no química”.