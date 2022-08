Olas de calor ambientaron una fuerte mejoría de los precios de los granos

La ola de calor por la que atraviesa Estados Unidos amenaza al maíz, la soja y el trigo de primavera y produjo movimientos en los mercados. Eso y la sequía –también por una ola de calor– en la Unión Europea dieron razones en esta semana para revivir los precios de los granos en los mercados internacionales, que venían en descenso desde hacía dos meses.

También un dato de inflación positivo en Estados Unidos mejoró los ánimos, ayudó a que el petróleo se levantara también parcialmente en esta semana y agregó una perspectiva positiva para los precios.

Esto ha permitido una recuperación importante, tanto para la poca soja disponible que queda, que se puede terminar liquidando sobre los US$ 570 por tonelada, como para una mejora en las referencias de la soja de 2023 que se ubica nuevamente por encima de los US$ 500, sobre los US$ 505 al final de la semana, con una mejora de unos US$ 20 por tonelada.

Por otro carril, impulsado por la demanda ha transitado la recuperación del precio del trigo que volvió a quedar por encima de los US$ 300 por tonelada, valor de referencia para la cosecha uruguaya de ese cereal y de la cebada.

Iroz Gaizka - AFP

Por otra parte, la situación Niña parece prolongarse hasta los primeros meses del próximo año, lo que puede llevar a recortes en el futuro en la producción del Mercosur, lo que puede dar lugar a una segunda situación de ajuste de precios y se mantiene como una amenaza productiva.

De hecho, ya en algunas zonas del oeste de Uruguay se necesitarían algunas lluvias, pero que por ahora no representan una amenaza para cultivos que vienen logrando un muy buen desarrollo en términos generales.

En colza se ve una situación un poco más irregular por algunos problemas sanitarios por hongos en julio y algunos daños por heladas esta semana, dado que los cultivos ya están en floración.

En otro orden, a un mes del comienzo de la siembra de cultivos de verano, el mercado espera un crecimiento tanto del área de maíz como del área de soja, con la oleaginosa creciendo en el cultivo de primera y el maíz consolidando la apuesta a las siembras tardías de segunda.

Al cierre de la edición se aguardaba el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Se espera que el análisis proyecte una menor producción de maíz y soja de acuerdo a lo que ha sido el impacto de las mencionadas olas de calor en el hemisferio Norte.

