Los precios de los granos encontraron piso y el mercado ganadero una cierta estabilidad

Los precios de los granos en el mercado internacional se recuperaron ligeramente este viernes 4 de agosto, mientras que los valores de la hacienda gorda en el mercado local frenaron su recuperación por la faena de ganados de corral que retrae la demanda.

El mercado lanero volverá a operar en Australia el próximo martes, con una oferta mayor a la de las últimas semanas previas al receso.

Desde la semana pasada la faena de ganado de corral con destino a cuota puso un paño frío a un mercado que venía en suba. Sin embargo, no va por el mismo carril la reposición, que mantiene la firmeza. Los ovinos, en tanto, parecen haber encontrado un piso de valores.

“La ventana de cuota 481 hace que la industria esté con algo menos de intensidad de demanda por el ganado de pasto y eso lo pretende capitalizar en precio”, comentó Gustavo Basso de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Ahora, sin lograrse los valores de punta que pagaba alguna planta que estaba con equipos kosher días atrás, las referencias se han estabilizado en el eje de US$ 3,60 por kilo para el novillo y la vaca sobre US$ 3,30, con alguna industria pasando valores más bajos por esta categoría. Las entradas varían por plantas, de una semana a 15 días.

Precio del novillo en 4ta balanza.

Hay quienes venden, y quienes no

Por el lado de la oferta, hay muchos productores que no aceptan las condiciones actuales y pretenden esperar, mientras que otros van vendiendo. Con las últimas lluvias y temperaturas por encima del promedio para la época hubo crecimiento de las pasturas, y hay una buena disponibilidad de comida de calidad, con verdeos y praderas. “Quienes están bien posicionados en ese sentido y no tienen necesidades financieras no están demasiado atraídos a cerrar negocios”, comentó el operador.

Aunque ni la oferta ni la demanda están empujando, la faena de la semana pasada, con 39.542 vacunos, repuntó 13% respecto a la anterior. Julio fue el primer mes de 2023 en que la faena vacuna superó a la del mismo mes del año anterior.

Faena mensual de vacunos.

Por ahora son débiles las señales de recuperación desde el exterior. China dejó de caer, pero son leves los movimientos alcistas. Europa sigue flojo a pesar de estar en plena temporada de verano.

Un mercado más tranquilo para el ganado gordo no ha quitado firmeza a la reposición, que muestra solidez y muy escasa la oferta. Para Basso “en esa situación tampoco estimula mucho vender sin comprar. Con una reposición con menor margen muchas veces el productor toma opción de darle más kilos”.

En el caso del ovino el mercado parece haber tocado piso. “Hay alguna señal un poquito mejor de China, nada significativo, pero mejor disposición para cerrar negocios. A valores que para nada son atractivos pero que son mejores a los que proponían hace una semana atrás”, destacó.

Por ahora la oferta es poca y las entradas cortas. Los negocios se concretan sobre US$ 2,90 para corderos, y en el eje de US$ 2,30 para ovejas y capones.

La faena sigue floja, con 8.208 lanares en la última semana, pero en el acumulado anual sigue muy por encima de los últimos dos años: 26% por encima de la del año pasado, con 759.000 cabezas frente a 603.000, y 17% arriba de 2021.

Se espera una recuperación de la oferta de cara a la primavera y un mercado “de mejor talante” del que hay hoy, consideró Basso.

Leve rebote de los granos

Las cotizaciones de soja, trigo y maíz operaron el viernes con una leve recuperación de precios en el mercado de Chicago, un rebote en el último día si bien los valores llevan dos semanas consecutivas de balance bajista. La mejora de las condiciones climáticas en las zonas de cultivos de Estados Unidos presionó a la baja, así como los grandes volúmenes de producción de trigo de Rusia y de maíz de Brasil.

La soja repunta en el final de una semana bajista por la falta de lluvias importantes en las zonas de cultivos de Estados Unidos y por el alto volumen de compras desde el exterior.

Soja Chicago julio 2024.

El maíz operó al alza después de ocho jornadas a la baja. En el mercado local las referencias que se manejaban este viernes repuntaron entre US$ 5 y US$ 7 por tonelada.

La soja 2024 cotiza a entre US$ 438 y US$ 440 por tonelada, y US$ 460 la soja de la última cosecha.

El maíz sigue bajando por la entrada de grano desde Paraguay y se ofrece a US$ 255, mientras que la colza mejoró desde el eje de US$ 435 a US$ 442 por tonelada.

El trigo 2024 se mantiene en US$ 225 y US$ 280 el trigo disponible.

La cebada maltera repuntó a US$ 246 y US$ 247 según el comprador, y US$ 210 la cebada de exportación.

Este viernes volvió a pesar en el mercado internacional la incertidumbre bélica en el Mar Negro que parece amenazar ya no solo la salida del grano de Ucrania sino los embarques de trigo ruso barato.

Precio del maíz importado.

A los bombardeos sistemáticos de Rusia en los puertos e instalaciones graneleras de Ucrania se sumó este viernes un ataque de drones ucranianos a un buque ruso, por lo que fue suspendido el movimiento de barcos en la zona del estratégico puerto de Novorossiysk, clave para las exportaciones de trigo de Rusia, el principal exportador mundial.

Ante la incertidumbre por la situación entre Rusia y Ucrania y en el marco de la mejora de relaciones políticas y comerciales con Australia, China dejó sin efecto el arancel del 80,5% a la cebada australiana que había impuesto hace tres años. Abre las puertas a un fuerte competidor de Uruguay, un movimiento que presumiblemente tenga un impacto bajista en los precios de la cebada.

La suspensión de la medida fue celebrada en Australia y supone un alivio para China de las preocupaciones sobre el suministro de grano desde Rusia.

El arroz se consolida en Brasil a US$ 18,25 la bolsa de 50 kilos y el maíz se mantiene en precios bajos, a US$ 182 por tonelada.

Expectativa en el mercado lanero

En el mercado lanero local se están haciendo negocios de poco volumen a precios corrientes, principalmente de lanas sin certificar. Los productores con lotes de mayor relevancia y con certificaciones prefieren esperar, con la expectativa de que la reapertura de que se afirmen los precios en el mercado australiano el martes luego de tres semanas de receso.

Las referencias de la última semana indican ventas de un lote de lana Merino de 5.000 kilos de 21 micras sin certificar a US$ 5 por kilo vellón. Por un lote Corriedale de 29 micras sin acondicionar se obtuvo US$ 0,70. Son ventas motivadas por la necesidad de capitalizar lotes de zafras anteriores y hacer espacio para la lana nueva, y no porque los precios sean atractivos, puntualizó Antonella Riani, responsable de Mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en el programa Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Con un volumen de oferta 16% superior al de la última semana previa al receso, el mercado australiano vuelve a operar la próxima semana. Es difícil prever como responderá la demanda en un escenario económico que no es el más alentador, con presiones inflacionarias en Europa y menor tracción de China de la que se proyectaba a principios de año.

La suba de precios de 6% en las dos semanas previas al receso estuvo motivada por el bajo nivel de oferta, por lo que el incremento de lana puesta en el mercado puede tener un efecto bajista. Analistas del mercado lanero estiman que la recuperación en los precios por demanda nueva no llegaría antes de 2024.

Los datos del Taller de Gestación en Ovinos informados está semana indican un 91% de potencial de gestación mediante el relevamiento de 135.000 ovejas de un universo de tres millones de ovejas encarneradas. El porcentaje obtenido muestra una constancia en el índice de preñez.