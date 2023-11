Precios chatos y pocos negocios en el mercado ganadero

En el mercado ganadero cuesta juntar las puntas, mientras la industria sigue pretendiendo pagar por los novillos menos de US$ 3 por kilo; en el mercado de granos la soja y el trigo perdieron pie en el final de la semana y la cosecha de invierno arroja los primeros resultados; y con demanda de China y baja del dólar, en el mercado lanero los precios tuvieron la mayor suba en tres meses.

Mercado ganadero trabado

Los productores con oferta de ganados de pasto terminados pretenden conseguir mejores precios que los que pasa la industria y el mercado se encuentra trabado, con poca concreción de negocios.

Con plantas abastecidas y dedicadas hasta esta semana a la faena de ganados de corral, las puntas compradora y vendedora siguen alejadas.

La buena base forrajera juega a favor del productor que tiene posibilidad de aguardar mejores valores y meter kilos a los animales.

Los frigoríficos proponen alrededor de US$ 2,90 por kilo para los novillos y entre US$ 2,60 y US$ 2,65 por vacas gordas.

Algunos negocios se hacen en forma excepcional por US$ 3 para novillos y US$ 2,70 por las mejores vacas.

“Fue una semana de difícil concreción de negocios, con una participación grande de los corrales como estaba previsto, pero nadie se imaginaba que iba a ser tan alta la faena”, apuntó José Manuel Rubio, directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) e integrante de Megaagro.

Mercados agropecuarios

Con 58.210 vacunos faenados la actividad semanal de la industria fue la más alta desde mayo de 2022 y 24% superior a la misma semana del año pasado. No solo aumentó el número de novillos, sino también el de vacas y vaquillonas.

Con una menor presión de compra, se hacen más negocios por vacas que por novillos. El “premio” de algunos centavos por kilo que se obtiene por novillos especiales para faena kosher no modifica la tendencia de valores.

La semana pasada los promedios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) ajustaron a la baja en todas las categorías excepto en los terneros. Sin embargo, durante la semana, el mercado de reposición mostró una postura más cautelosa.

Con demanda selectiva y 87% de colocación, algunas referencias ajustaron a la baja con una caída de 5% en el precio de los terneros y entre 3% y 6%los novillos rematados por Pantalla Uruguay. Las categorías que corrigieron al alza fueron las vacas de invernada, terneras y vaquillonas.

Mercados agropecuarios

El precio semanal por tonelada de carne vacuna exportada se contrajo y se situó en US$ 4.098, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El promedio de los últimos 30 días mejoró ligeramente y está en US$ 3.982, algo por encima del piso de precios del año de US$ 3.869 por tonelada en octubre.

En el acumulado anual el promedio para la carne vacuna exportada es de US$ 4.263 por tonelada, 16% menos que en 2022.

Considerando el precio de exportación y el índice Novillo Tipo, gremiales del agro sostienen que la industria tiene margen para pagar mejores valores por el ganado gordo, en el eje de US$ 3,50 por novillo.

Novillo Tipo

En octubre cayó a su menor valor en dos años el índice Novillo Tipo que elabora INAC: US$ 1.387 por cabeza con el 71% de este valor correspondiente a la hacienda (US$ 978 por cabeza) y el restante 29% al valor agregado industrial. La relación en lo que va de año se sitúa en 76% hacienda y 24% valor agregado industrial, una relación muy distinta a la de 2022: 82% hacienda y 18% industria.

En el mercado de ovinos la faena se mantuvo estable y fuertemente concentrada en corderos livianos, con dificultades en la colocación, entradas y cargas.

Las referencias de precios bajaron un escalón: los corderos de US$ 2,90 a US$ 2,80 por kilo, capones de US$ 2,45 a US$ 2,37 en promedio y las ovejas de US$ 2,35 al entorno de US$ 2,30.

Soja y trigo a la baja

Con la cosecha de invierno en pleno se empiezan a afinar las estimaciones de rendimiento, que pueden estar en un eje de 4.000 kilos por hectárea para el trigo, entre 1.700 y 1.800 kg/ha para la colza y encima de los 5.000 kg/ha para cebada, aunque con altos índices de rechazo por falta de calibre para malterías en algunas zonas.

Al ser una primavera lluviosa hay preocupación con la calidad del grano.

A pesar de la flexibilización de parámetros, la parte de la producción que no llegue a malteo –hoy con referencias de unos US$ 210 por tonelada– tienen destino en un mercado demandado para la exportación (a US$ 180 esta semana) y para consumo animal a nivel local en corrales de engorde, tambos y plantas de raciones.

Mercados agropecuarios

En Chicago la semana empezó prolongando la lógica alcista de semanas anteriores pero algunas lluvias en Brasil y una lógica toma de ganancias generaron un afloje en el final tanto en soja como en maíz.

La referencia para la soja de julio 2024, que estuvo esta semana sobre los US$ 520 por tonelada, perdió US$ 15 entre jueves y viernes. Como factores bajistas ejerció presión el aumento de 200.000 hectáreas en la intención de siembra de Argentina –que lleva un avance de 18%– y que ahora la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima en 17,3 millones de hectáreas.

A su vez, el mercado le está sacando un poco de riesgo a la producción brasileña. Pronósticos de lluvias en las zonas agrícolas de Brasil más castigadas por la sequía y la ola de altísimo calor contribuyeron a la baja de precios.

La demanda de soja de Estados Unidos sigue firme.

En Uruguay las ofertas por soja empezaron la semana sobre US$ 465 para cerrar sobre US$ 455 por tonelada.

La Mesa Tecnológica de Oleaginosos estimó en 4% el aumento de área sembrada –unas 40.000 hectáreas más que el año pasado– y a un precio por tonelada de US$ 480 calculó el rendimiento de equilibrio en 1.450 kilos por hectárea antes de renta.

El precio del trigo sigue en los niveles más bajos de los últimos tres años, arrastrando a la cebada, y perdió casi US$ 10 esta semana en el mercado de Chicago, cerrando sobre los US$ 202 por tonelada en la posición diciembre.

Mercados agropecuarios

Poca demanda en Estados Unidos y alta oferta de trigo ruso y ucraniano den el Mar Negro ejercieron presión a la baja.

En Argentina se volvieron a reducir las estimaciones de cosecha, que será la segunda más baja de los últimos ocho años con 14,7 a 15,5 millones de toneladas, según distintas proyecciones.

Mercados agropecuarios

También fue recortada la previsión de producción de Brasil por los excesos de lluvia en el sur, desde 10,5 a 9,3 millones de toneladas, según la consultora StoneX.

“Brasil vuelve a un nivel de importaciones cercano al promedio de los últimos 5 años, por encima de los 6 millones de toneladas”, según StoneX.

En Uruguay las referencias están en el eje de US$ 210 por tonelada para el trigo, que este viernes inauguró formalmente su cosecha en Dolores con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou.

En el mercado local “no se ve reflejado en precios que Brasil vaya a necesitar trigo” indicó un operador. La importación está tranquila y más allá de una expectativa de que el precio mejore los productores no están vendiendo por precaución respecto a la calidad de lo que se vaya a cosechar.

El arroz es el producto que tiene el mejor precio del mercado: en Brasil esta semana aumentó 7% el precio de la bolsa de arroz cáscara de 50 kilos, la principal referencia para Uruguay. Se sostiene por encima de US$ 23, el mayor valor desde 2008. Hasta el 13 de noviembre se sembraron en Uruguay 141 mil hectáreas de arroz, el 88% de las 160 mil proyectadas, una meta que no será alcanzada por falta de agua.

El maíz terminó la semana a la baja por las mismas razones que la soja –el clima en Brasil y Argentina–, pero cerró por encima del viernes anterior y registró el primer avance semanal después de tres semanas negativas.

La cotización de mayo 2024 fue de US$ 195 por tonelada, por encima de los US$ 192 de la semana anterior.

Mercados agropecuarios

Lanas: la mejor semana desde julio

El mercado lanero tuvo su mejor semana en lo que va de la zafra 2023/24 en el mercado australiano. Se combinó una mayor demanda desde China –que esta semana dio a conocer datos económicos positivos en el consumo y la actividad industrial– y la fuerte apreciación de la moneda australiana frente al dólar.

Con una suba de 25 centavos, que equivale a un incremento de 3,5% el Indicador de Mercados del Este (IME) trepó a US$ 7,48 por kilo base sucia, su valor más alto desde el 16 de agosto y 11% por debajo de un año atrás.

En un mercado con oferta más reducida y de mejor calidad que en la semana anterior, la reactivación de la demanda de China hizo subir los precios con firmeza en el primer día de remates. La mayor puja estuvo en el sector de lanas Merino de 17 a 18,5 micras.

En la segunda jornada de subastas las subas alcanzaron a todas las categorías, incluyendo las lanas cruza y Corriedale, con una mayor incidencia del tipo de cambio en los incrementos.

El mercado celebró moderadamente la suba aunque mantuvo la cautela, ya que los avances en los precios en los últimos meses han sido transitorios.

“Necesitamos un sustento mayor, todo incremento es positivo pero no hemos podido mantener las subas de los precios en el último par de meses, así que está por verse si podemos mantener esta”, comentó un exportador.

En el mercado local hay demanda y negocios en todos los micronajes, con relativa fluidez y precios que están lejos de las expectativas de los productores.