Los dos mejores gamers uruguayos probaron el FIFA 22 y contaron sus sensaciones

Por Lautaro Brum - Especial para Cromo

Mientras jugaban partidas de FIFA 22, los dos mejores jugadores uruguayos del célebre videojuego opinaron sobre la jugabilidad de la nueva edición de la saga de Electronic Arts.

Una nueva edición de FIFA, el juego más popular de Electronic Arts, se estrena este viernes. Martín Rey y Agustín Wilkins, los dos mejores jugadores uruguayos de la saga, lo probaron antes de que saliera la versión final al mercado.

Camilo dos Santos

Rey y Wilkins jugando FIFA 22

En esta charla con Cromo, los dos jugadores que iban a representar a la Asociación Uruguaya de Fútbol en un mundial en Dinamarca organizado por EA y la FIFA, contaron cuáles son sus modos de juego preferidos, equipos y jugadores destacados, además de encontrar pros y contras dentro del videojuego.

La play 5, su mejor aliado

Uno de los puntos a favor del juego es su realismo. Gracias al motor gráfico de la nueva consola de PlayStation, logra año a año una mejor semejanza con la realidad. “Los movimientos de los jugadores, los juegos aéreos y los cambios de frente se destacan mucho, estoy muy conforme con estos puntos”, señaló Martín Rey, jugador del equipo CA21 Team, un equipo profesional de e-sports, dirigido por Ramón “Cachila” Arias, futbolista uruguayo.

Camilo dos Santos

Carta especial de Martín Rey

Se notó que Rey estaba conforme con esos puntos mientras jugaba la primera partida con Wilkins. Le gusta que sus equipos toquen mucho la pelota y logren un juego asociativo por las bandas. Trata que sus laterales suban al ataque para tocar con los delanteros la mayor cantidad de tiempo posible. Logra excelentes cambios de frente y tiene un juego fluido. Se percibe que mientras tiene el balón está tranquilo. Eso quedó demostrado en las estadísticas al final del partido, donde Rey obtuvo 62% de posesión de la pelota.

Agustín Wilkins opinó que nota mucho la diferencia cuando se logra un buen pase y uno malo. Dejaron de ser “tan irreales” y pasaron a ser menos efectivos. Exige que el gamer direccione bien hacia dónde quiere que vaya la pelota. “El motor también mejoró mucho los gráficos de la hinchada y los enfoques cercanos a los jugadores”, explicó.

Equipos y jugadores revelación

En esta edición dos de los mejores cuadros son el París Saint Germain y el Manchester United, gracias a su vasta plantilla de jugadores con puntajes muy altos. “Los mejores jugadores del mundo van a utilizar a los tres monstruos del París Saint Germain -Neymar, Mbappé y Messi- ya que tienen mucha efectividad dentro del área'', dijo Rey.

Además, ambos gamers destacaron a Ronaldo, Marquinhos, Bruno Fernandes y los campeones del mundo Raphael Varane y Paul Pogba como los mejores jugadores hasta ahora.

Utilizaron esos equipos en el primer partido que jugaron. Rey jugó con el París Saint Germain, mientras que Wilkins optó por el Manchester United. Ambos eligieron salir a jugar con la formación 4-2-3-1. Rey decidió utilizar a Neymar de enganche, mientras que Messi y Di María se abrieron más por las bandas. Mbappé fue su puntero.

Camilo dos Santos

Formación de un equipo en el juego

Wilkins optó que sus volantes jueguen más cerrados, para asociarse más por el centro del campo. Sin embargo, tuvo que contraatacar mucho durante el encuentro, ya que a Rey le gusta llevar el dominio del balón el mayor tiempo posible.

Creen que Federico Valverde es el mejor jugador uruguayo dentro de FIFA 22. Destacaron su pase, físico, defensa, regate y velocidad como sus grandes atributos, lo que lo convierten en el futbolista celeste más completo de esta edición.

Cosas a mejorar

Como en todas las ediciones del juego, tiene algunos aspectos “a mejorar”, creen los gamers consultados. Con las actualizaciones semanales, Electronic Arts se encarga de corregirlas.

Una de ellas es el modo de juego de “patada inicial”, donde generalmente los grupos de amigos disfrutan de jugar entre ellos en sus hogares. “Con el pasar de las ediciones, el modo siempre empeora. Se hace un poco más lento que en el Ultimate Team, donde uno explota más rápido las mecánicas que va conociendo a lo largo del juego. El modo clásico siempre se va a ver afectado al ser más pesado que Ultimate Team y Clubes Pro”, expresó Rey.

Otro punto a mejorar es el repliegue de los equipos. Si un jugador desea llevar a sus jugadores al ataque, automáticamente el juego los repliega defensivamente, brindándole pocas libertades a los gamers a la hora de plasmar su juego.

Los goleros también forman parte de esta lista. “Atajan más del 90% de los tiros, están todos muy sobrevalorados. Es más fácil meter un gol desde una distancia poco realista que meterlo desde abajo del arco, eso nos complica a la hora de hacer goles”, sostuvo Wilkins.

Eso quedó demostrado cuando Donnarumma le quitó el grito de gol a Rey luego de lograr un excelente disparo desde afuera del área.

Fluidez y fair play

Mientras dialogaban con Cromo, los gamers jugaron dos encuentros entre sí y otros dos juntos contra un par de jugadores de otros países. Se destaca que en los cuatro encuentros no se cometieron faltas, el juez virtual no necesitó amonestar a ningún jugador y no hubo ni siquiera un offside. Demostraron lo profesionales que son y lo importante que es para ellos plasmar un estilo de juego de gran calidad dentro del campo de juego del FIFA 22.

Camilo dos Santos

Rey y Wilkins jugando FIFA 22

Poco importa América

Hay varias selecciones nacionales que no están licenciadas en esta versión del juego, una de ellas es Uruguay. Solo aparecerán licenciadas la selección argentina y brasileña. Uruguay no estará porque no llegó a un acuerdo con EA.

“Es una lástima. Hay gente que juega en modos offline y quieren jugar una Copa América y no hay ninguna selección habilitada salvo Argentina y Brasil. En mis cuadros de Ultimate Team siempre usaba la bandera y equipaciones de Uruguay y ahora no puedo hacerlo, es terrible”, confesó Wilkins.

Los reconocidos gamers uruguayos harían algunos cambios a esta versión del juego. Rey licenciaría a todas las selecciones y algunos cuadros que tampoco aparecen con su nombre real -por ejemplo, Juventus lleva el nombre de Piemonte Calcio- mientras que Wilkins ansía que los goleros dejen de ser tan irreales y se acerquen más a la realidad para encontrar un balance dentro del juego.

Sin embargo, destacan la fluidez del juego y sus grandes gráficos, por lo que ambos esperan que esta edición del legendario juego de fútbol sea una de las mejores hasta el momento.