Los dramáticos tuits de Morquio: "Si pasa algo no sean cínicos de decir 'había que ayudarle' cuando ya no esté"

Luego de que hace un mes el exzaguero uruguayo Sebastián Morquio pidiera trabajo y ayuda porque atravesaba una situación "difícil" y porque estuvo un mes preso, este viernes en la madrugada volvió a subir varios tuits en los que vuelve a pedir trabajo, pero también deja entrever algunas advertencias dramáticas sobre lo que podría pasar en un futuro.

“Hola cómo están vuelvo a pedir trabajo por acá. Necesito trabajar y ya. Si es fútbol mucho mejor, si no lo que sea. Pido ayuda no quiero hacer cagada y que mi familia sufra”, escribió Morquio en su primer posteo.

Hola cómo están vuelvo a pedir trabajo por acá . Necesito trabajar y ya . Si es Fútbol mucho mejor si no lo que sea . Pido ayuda no quiero hacer cagada y mi familia sufra — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

Algunos minutos después, escribió: “Necesito trabajar ya. Disculpas por mis molestias, pero esa es la verdad. Mi necesidad es urgente. Gracias”.

Posteriormente, añadió un tercer mensaje bastante dramático: “Uno pide ayuda cómo puede. Después si pasa algo no sean cínicos de decir 'había que ayudarle' cuando ya no esté”.

Uno pide ayuda cómo puede . Después si pasa algo no sean sínicos de decir había que ayudarle cuando ya no esté !!!! — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

Morquio tuvo algunas contestaciones para tratar de darle ánimo.

En una de ellas, le escribieron qué signiricaba el "no quiero hacer cagada’", respondió: “Salir a robar y no quiero que la desesperación me lleve a eso. Por eso pido otra vez trabajo”.

La contestación de Morquio a un seguidor de Twitter

Horas después, Morquio sostuvo: "quiero trabajo y ver a mi hijo nada más simple . Hace dos años no lo veo y quiero verlo decirle 'Te Amo'. Está mal ..me siento impotente por no verlo y no quiero perjudicar en su vida, pero sigo siendo el Padre".

Si puse una foto con insultos pido disculpas quiero trabajo y ver a mi hijo nada más simple . Hace dos años no lo veo y quiero verlo decirle Te Amo ❤️ está mal ..me siento impotente por no verlo y no quiero perjudicar en su vida pero sigo siendo el Padre pic.twitter.com/BPw4TyfsTd — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 27, 2021

Cuando era contratista, Morquio acercó a Gonzalo Bergessio a Nacional. Además, también fue quien llevó a Rafael García de los tricolores a Godoy Cruz de Mendoza, entre otras transferencias.

Luego de estos posteos, este viernes Morquio fue entrevistado por el canal argentino TNT Sports y agregó más drama al asunto.

“Necesito desahogarme un poco, pero me desahogo y es peor: me enojo”, sostuvo, y agregó: “Me mandaron con un psiquiatra y los psiquiatras te empastillan”.

Además, expresó que "han pasado nueve años desde que dejé el fútbol y he sido intermediario, trabajé con los jugadores, pero todavía no me pude insertar en la sociedad en algo nuevo. No he podido insertarme. Es increíble, es como que no tenés espacio. Soy uno de tantos que se quieren insertar y no pueden”.

Los periodistas que lo entrevistaron le consultaron si realmente había pensado en salir a robar. Morquio contestó: "Sí lo he pensado", y enseguida indicó: “Pero antes de salir a robar prefiero irme de esta vida. Prefiero lastimarme yo que lastimar a otros”.