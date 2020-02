Los exóticos championes y las camperas con que los NBA homenajearon a Kobe

La NBA honró la memoria de Kobe Bryant este domingo con un trepidante y emotivo Juego de las Estrellas en el que el equipo capitaneado por Lebron James se impuso al de Giannis Antetokounmpo en un final de infarto.

El choque cerró un fin de semana plagado de tributos a Bryant en Chicago por parte de todos los estamentos de la NBA, huérfana de uno de los mejores jugadores de su historia tras el fatal accidente de helicóptero el mes pasado.

Entre las cosas más curiosas se destacó la vestimenta de algunos de los jugadores.

Así se pudo ver a Devin Booker con una campera multicolor en homenaje a Kobe. Otro tanto ocurrió con las botas que utilizó Pascal Siakam.

"No vamos a ver a un jugador como Kobe", lamentó Earvin 'Magic' Johnson, leyenda -como Bryant- de Los Angeles Lakers, quien fue el primero en aparecer en la ceremonia de homenaje previa al partido.

"Este es un momento duro para la familia entera de la NBA. Todo lo que quiero que hagan por Kobe y David (Stern, excomisionado de la liga) es que les den la mano y estén juntos. Kobe lo hubiera querido", dijo Magic al pedirle al público del United Center que celebrara unos emotivos ocho segundos de silencio (el 8 y el 24 fueron los números que usó Kobe en su carrera), tras los cuales el pabellón rompió en gritos de "Kobe, Kobe".

A continuación fue el turno de la poderosa y emotiva actuación de la cantante Jennifer Hudson, ganadora de un premio Oscar y dos Grammys y oriunda de Chicago.

Con un vestido largo púrpura, con los números 2 y 24 bordados en la manga, Hudson interpretó una desgarradora versión del tema "For all we know" frente a una pantalla gigante en la que se sucedían imágenes de Bryant y su hija Gianna, también fallecida en el accidente junto a otras siete personas.

Kobe, presente

En la cancha, los jugadores del Team Lebron lucieron el número 2 de Gianna y los del Team Giannis el 24. Las estrellas de la NBA pusieron su parte en el homenaje ofreciendo un partido de una intensidad pocas veces vista en estas citas.

Ambos equipos compitieron hasta el final por ganar esta edición, que tuvo como jugador más valioso a Kawhi Leonard, pero finalmente lo consiguió el Team Lebron por un apretado (157-155) con un agónico tiro libre de Anthony Davis, que jugaba en su ciudad natal.

Por el Team Lebron, Leonard fue el máximo anotador del partido con 30 puntos y James anotó 23 mientras que, por el Team Giannis, su capitán Antetokounmpo sumó 25 unidades y Kemba Walker 23.

El Team Lebron se ha impuesto en las tres ediciones del Juego de las Estrellas celebradas desde que en 2018 se instauró el sistema de capitanes y dejaron de enfrentarse los combinados del Oeste contra Este.

El partido se disputó con unas reglas especiales diseñadas para homenajear a Bryant y que facilitaron que fuera uno de los Juegos de las Estrellas más reñidos y peleados de los últimos años, donde se vieron encendidas protestas a los árbitros, muy inusuales en estos partidos.

Una de esas reglas fue que el último cuarto se disputara sin límite de tiempo, con ambos equipos teniendo que alcanzar los 157 puntos para ganar. Esta cifra correspondía a los 133 puntos que sumó el equipo que iba en cabeza tras los tres primeros cuartos (Team Giannis) más otros 24 en homenaje a Bryant.

“Definitivamente se podía sentir su presencia (de Kobe). Desde el principio, en cada momento, con los aficionados gritando su nombre. Estaban sus números en la pista. Definitivamente, él estaba aquí”, dijo Lebron a la prensa.

Leonard, integrante del Team Lebron, conquistó el premio al jugador más valioso, que desde este año ha sido rebautizado como MVP Kobe Bryant.

“Significa mucho para mí. Las palabras no pueden explicarlo”, dijo el alero de Los Angeles Clippers.

La organización del partido también tuvo un componente solidario, ya que cada cuarto era un mini-partido y el equipo que salía vencedor de cada parcial conseguía una donación para la organización caritativa de su elección en Chicago. El Team Lebron venció en el primer (53-41) y el último cuarto, el Team Giannis en el segundo (51-30) y el tercero quedó en empate a 41.

