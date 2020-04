Los festivales de cines del mundo se unen y lanzan un "superfestival" gratis por Youtube

La industria del cine está intentando reconstruirse. Entre los estrenos pospuestos y los rodajes suspendidos, los festivales de cine del mundo que se iban a celebrar en los próximos meses también empiezan a plantearse alternativas para que el 2020 no sea un año perdido. Ya había trascendido la posibilidad de que algunos de los grandes certámenes cinematográficos de Europa, como Cannes y Venecia, unieran fuerzas, pero al final la fusión será todavía mayor.

We Are One: A Global Film Festival será un evento virtual que nucleará a más de veinte socios –entre ellos los festivales de Cannes, Venecia, Toronto, Sundance, Berlín, San Sebastián, Locarno, Tribeca y Annecy– y que se emitirá a través de Youtube desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio inclusive.

La muestra, organizada principalmente por Youtube y Tribeca Enterprise, será gratuita, abierta para todo el mundo y no tendrá publicidad. Se emitirán cortometrajes, películas de ficción, documentales, se programarán paneles de discusión y habrá más contenido curado por las organizaciones involucradas. La programación completa del primer festival de cine digital mundial se anunciará en los próximos días.

Así como sucedió con el concierto One World: Together at Home, a lo largo del evento se recaudarán fondos para la lucha contra la pandemia del Covid-19.

Según sus organizadores, We Are One no llega para suplantar a los festivales participantes, ya que eventualmente estos podrían organizar sus versiones "físicas" si la situación sanitaria mejora sobre finales del año, sino para "experimentar un evento de esta característica todos juntos".