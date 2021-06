Los gestos de Cóccaro, los insultos de la tribuna y la frase de Brun: "Me siento robado, despojado"

El partido que Peñarol le ganó 1-0 a Montevideo City Torque en el Franzini por la séptima fecha del Torneo Apertura terminó en un escandaloso clima caliente donde jugadores, cuerpo técnico y dirigentes terminaron con una bronca tremenda contra el arbitraje que encabezó Andrés Matonte.

En el primer tiempo, el primer asistente Sebastián Silvera cobró un offside inexistente en una jugada que terminó en gol de Mathías Cóccaro. La acción fue muy fina y la jugada ameritaba el uso del VAR para poder analizarla con un mayor detenimiento. Sin dudas que no se trató entonces de un error grosero.

Sin embargo, en el segundo tiempo, todo terminó de estallar. Fue en la incidencia que ocurrió a los 79 minutos. Centro desde la izquierda a Cóccaro que no es tocado ni por él ni por su marcador. La pelota cayó en el segundo palo y ahí la empujó con el pecho (escondiendo su brazo derecho) Franco Pizzichillo.

Leonardo Carreño

Por detrás de la Policía siguieron los reclamos

El lateral había partido habilitado cuando salió el centro. Era gol y fue mal anulado,

Pero el gran problema fue cómo terminó anulado el gol Matonte. Después de validarlo y de que el asistente nada sancionara, las protestas de Kevin Dawson y Agustín Canobbio, a la que se sumaron después varios jugadores, determinó un diálogo entre el asistente Sebastián Schröeder y el árbitro central.

"Si la toca Cóccaro es offside", le dijo Schröeder a Matonte, y este, en consecuencia decidió anular el gol. La decisión la tomó Matonte, porque desde su posición era imposible para Schröeder ver si el delantero de City Torque había tocado la pelota. Ahora, desde dónde estaba Matonte, ¿era posible ver si hubo un desvío en el balón?

La verdad fue que ni Cóccaro ni su marcador desviaron el curso del balón.

Eso hizo estallar a todo City Torque.

"Sos un ladrón Matonte, la concha de tu madre", se escuchó desde la tribuna. Y cabe recordar que no hay público habilitado a ingresar a las canchas sino que solo los dirigentes de cada equipo pueden acceder a los estadios.

Cóccaro encaró al cuarto árbitro Pablo Giménez. Le protestó tanto los dos goles anulados que terminó expulsado. Cuando vio la roja hizo no menos de 10 veces el gesto de que le estaban sacando algo del bolsillo.

Leonardo Carreño Walter Gargano y Marcelo Allende, al que le hicieron un penal

Después se fue expulsado por protestar el preparador físico Adrián Rocamora que se fue totalmente sacado.

Posteriormente, Agustín Canobbio protestó un penal que no existió porque buscó el contacto para dejarse caer.

Minutos después cayó el gol de Ariel Nahuelpán. City Torque protestó falta de Joaquin Piquerez sobre Juan Ignacio Álvarez. No existió falta y sí una pobre reacción defensiva de Diego Arismendi (Nahuelpán le ganó con una media vuelta) y Cristopher Fiermarín no se plantó con firmeza.

De yapa, en la última jugada del partido, Carlos "Paco" Rodríguez le cometió un penal a Marcelo Allende en una acción que generó una atajada impresionante de Kevin Dawson.

Fue el mismo penal que, VAR mediante, le cobraron a Uruguay contra Ecuador por falta a Jonathan Rodríguez. En ambas jugadas, el delantero pateó pero después se llevó una dura entrada en el intento y tardío gesto defensivo.

Cuando terminó el partido, todos los jugadores se le fueron encima a los jueces contra el banco de suplentes visitante, donde los jugadores de Peñarol se fueron rápidamente.

Leonardo Carreño

Diego Arismendi encabezó las protestas del final

La Policía demoró unos instantes en llegar para hacerle un cordón a los jueces.

Pablo Marini saludó a todos los integrantes de la terna y sacó a sus jugadores pero también dijo lo suyo: "Este tipo te cagó Andrés, vos sos buen tipo", le espetó en referencia al asistente que anuló el segundo gol.

En zona de vestuarios, el capitán Álvaro Brun fue el único que habló en una improvisada conferencia de prensa: "Estamos peleando el título es nuestro sueño y hoy me sentí robado, robado adentro de la cancha, esa jugada la revisaron no sé dónde, la hablaron y (dieron) vuelta para atrás. En la última, al chileno (Marcelo Allende) le pregunté si lo tocaron, me dijo que sí, esa jugada no se da vuelta para atrás. Peñarol con la grandeza que tiene... No sé qué pasó. Es el día que me voy más fastidioso en mi vida deportiva, sentí que nos robaron. No hay nada contra el plantel de Peñarol, pero hoy me voy que me robaron, me robaron, nos robaron a todos".

Leonardo Carreño La Policía se vio forzada a separar a los jueces

"No me supo que decir que cobró, se le veían los nervios al muchacho del línea (por Schröeder). Hoy quedábamos a un punto del primero y nos lo están sacando. El año pasado estuvimos ahí, hasta la última fecha peleando el título y hoy me sentí muy robado, sin explicaciones del juez. Dos goles lícitos. ¿Qué tenemos que hacer para ganar, tres? Peñarol es un buen cuadro, no precisa esas manos. No es nada contra el plantel de Peñarol, que quede claro. Pero hoy me sentí robado", agregó.

"No puede ser que haya diez tipos gritándoles, fue hasta el medio de la cancha y después que le protestaron toma la otra decisión. Y en la otra jugada no lo hace. Yo no vi las jugadas, pero me dijeron que los goles fueron lícitos. Me siento despojado, me siento robado. No queda otra que prepararse para lo que viene, pero duele que te metan la mano en el bolsillo. Fue increíble lo que pasó, le fui a pedir explicaciones y no me las dieron", concluyó Brun.