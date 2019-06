Los invitados del nuevo álbum de Ed Sheeran: Justin Bieber, Paulo Londra y compañía

El cantante británico Ed Sheeran adelantó en sus redes sociales la lista de invitados para su próximo álbum, No. 6 Collaborations Project, que se publicará el próximo 12 de julio con la particularidad de que el nuevo producto tendrá participaciones de otros artistas en todas las canciones.

El pelirrojo comenzó a trabajar en este proyecto cuando estaba de gira el año pasado, según el sitio Los 40 y en menos de un año consiguió reunir una lista destacada de artistas que lo acompañan en las canciones. Justin Bieber, Camila Cabello, Chance the Rapper, Eminem, 50 cent, Bruno Mars y Skrillex, son alguno de los nombres que en la grilla.

Una de las sorpresas fue la presencia entre los invitados del trapero argentino Paulo Londra, de 21 años. El cantante cordobés se mostró emocionado en su cuenta de Instagram al revelar la noticia. "Guenoooo había una sorpresita que ya está loco jajjaja", escribió.

"Lo que puedo decir en este momento es que los sueños se cumplen y muchas gracias a @teddysphotos (Ed Sheeran) por darme la oportunidad de dejarme hacer lo que hago en su álbum. Emocionau jajaja", sostuvo el artista

El primer adelanto de este nuevo álbum fue publicado el 10 de mayo y se trató del tema que comparte con cantante canadiense Justin Bieber, I don´t care.

Su presencia en Uruguay

En febrero de este año, Ed Sheeran estuvo en Uruguayo y dio un concierto en el estadio Centenario, ante una tribuna Olímpica repleta. En su presentación, no necesitó más que su guitarra, su voz y sus canciones para que su show pop sea impecable, según la crónica de El Observador.

En un momento de su show en Montevideo, Sheeran reconoció que no necesita ser como las otras estrellas pop. No necesita una apariencia estilizada, ni autotune, ni un ejército de productores y compositores. "Nací en un pequeño pueblo del norte de Inglaterra, no soy tradicionalmente bello, me gusta decir malas palabras, me gusta tomar, no tendría que haber sido una estrella pop", se definió en un momento del espectáculo.