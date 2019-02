La historia de la pareja que ayudó a Passenger, el telonero de Ed Sheeran que se perdió en Montevideo

Michael Rosenberg y Jarrad Seng estaban perdidos en Montevideo. El primero, músico, conocido como Passenger, estaba en la ciudad como telonero de Ed Sheeran, con quien se presentaron anoche en el Estadio Centenario. El segundo es fotógrafo, y lo ha acompañado a lo largo del tour, retratándolo en las ciudades visitadas y en sus shows. Su recorrida por la ciudad estaba truncada porque estaban desorientados, no tenían efectivo y no podían sacar dinero de los cajeros automáticos con su tarjeta. No podían pagar taxis, y no podían hacer funcionar Uber. Estaban en la puerta del shopping Punta Carretas, y no tenían como desplazarse.

Hasta que aparecieron Diego Rodríguez y Camila Cheguhem. Esta pareja de médicos entró al centro comercial con la intención de hacer unas compras, y él reconoció al hombre barbudo que estaba ahí, frustrado. Ella tenía entradas para ver a Sheeran y a Passenger desde el primer momento. Rodríguez no tenía intención de ir, hasta que vio que Passenger era el artista invitado. "Ahí me arrepentí, porque me gusta mucho. De hecho no podía creer que fuera telonero, para mi podría tener un show solo", dijo por teléfono a El Observador.

Rodríguez le pidió una foto al músico, y la pareja les ofreció su ayuda. Passenger rechazó en primera instancia el gesto, para no molestarlos, pero insistieron y acabaron manejando para él y su fotógrafo durante unas horas por la ciudad, momento que retrató Cheguhem en su cuenta de Instagram.

Los destinos señalados por los visitantes fueron el barrio Reus y la librería Babilonia, en la calle Tristán Narvaja, donde la pareja fue retratada por Jarrad Seng, con el correspondiente agradecimiento. Además, le ofrecieron un paseo por la rambla y el Parque Rodó, antes de dejarlos en su hotel, para que cenaran y comenzaran a preparar el show del miércoles.

"Como agradecimiento, Passenger me dio una entrada y le cambió a Camila la que ya tenía, y terminamos yendo los dos, viéndolo de cerca", contó Rodríguez. Luego del espectáculo, el músico inglés, el fotógrafo y su manager fueron con la pareja y algunas amigas de Cheguhem a cenar al restaurante Negroni, de Punta Carretas, junto a la cantante Meri Deal, que abrió el show, y amigas suyas. Durante su show, Passenger contó la historia y les dedicó una de sus canciones.

"Me encantó su humildad", destacó el conductor imprevisto. "No podía creer que alguien lo había reconocido, pensaba que nadie lo iba a conocer en Sudamérica. Es un crack", concluyó.