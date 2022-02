Los jugadores le dedicaron el Banderazo y De Pena les respondió desde Ucrania

El Banderazo de este sábado en el Gran Parque Central tuvo su momento emotivo. Fue cuando los jugadores de Nacional exhibieron una pancarta con un mensaje para Carlos de Pena, exjugador tricolor, quien se encuentra intentando salir en tren de Ucrania por la guerra.

El futbolista respondió en las redes sociales: "No tengo palabras para agradecerles. Todavía me queda mucho para salir del país, pero ustedes me dan fuerzas para lograrlo. Gracias de corazón. Ahora vayan y den todo, yo les prometo que el fin que viene estoy ahí con ustedes", expresó.

No tengo palabras para agradecerles!!

Todavía me queda mucho para salir del país, pero ustedes me dan fuerzas para lograrlo! Gracias de corazón!



Ahora vayan y den todo, yo les prometo que el finde que viene estoy ahí con ustedes!

Sos enorme NACIONAL ❤️💙🤍 pic.twitter.com/ktKUjCELgd — Carlos de Pena (@carlosdepena) February 26, 2022

En el estadio de Nacional se llevó a cabo el Banderazo, una práctica de los jugadores en el Parque Central con la presencia de miles de hinchas en las tribunas, un día antes del partido contra Peñarol, el domingo a las 17 por la cuarta fecha del Apertura.

La edición de 2022 fue la quinta del banderazo, que comenzó en 2019 y estuvo suspendido durante los últimos dos años por la pandemia de covid.