Los más “democrático es dejar de tener abanderados”: tres anécdotas que cuestionan una tradición escolar

En un homenaje a José Pedro Varela, el reformador de la escuela uruguaya, la entonces inspectora Técnica de Primaria, Selva Pérez Stábile, le preguntó a un alumno qué significaba para él ser abanderado. La respuesta que recibió fue de casete: “Es un gran honor”. No conforme por la contestación prefabricada, la inspectora le insistió al niño que le volviera a responder, pero mirándola a los ojos. Y el pequeño, ahora con un dejo de honestidad, agregó: “Es un gran honor para mi familia”. Era un mandato de sangre.

Aquella mañana, Selva Pérez, quien pasó casi 35 años en Primaria y renunció al máximo cargo técnico el pasado abril, le hizo la misma pregunta a una niña. La escolar le reconoció que estaba con “miedo”, no quería que se le cayera la bandera y prefería estar en la fila junto al resto de su clase.

Selva Pérez, que como las últimas tres inspecciones técnicas mantienen la postura de que el régimen actual de abanderados es poco pedagógico y democrático, vivió el peso de portar una bandera en carne propia. En su reciente libro ¿De quién es la escuela?, en el que recopila estas y otras anécdotas, recuerda que la bandera de Artigas “era excesivamente grande” en relación a su estatura, y que el protocolo —casi militar que guía la entrada y salida de banderas— la ponía demasiado nerviosa.

Por eso se pregunta: “¿Alguna vez hemos considerado la incomodidad e inseguridad de un niño o una niña cuando se les atribuye esa responsabilidad? ¿Cómo institución escolar nos habremos convencido de ese “gran honor”?

En el Uruguay de moñas azules que, pese a la incomodidad, no se cuestionan porque “son todo un símbolo”, la discusión del régimen de abanderados lleva casi una década y ninguna resolución. ¿Por qué? Selva Pérez cuenta a El Observador que "los inspectores están a la merced de la opinión de los consejeros políticos de turno, y los políticos están a merced de la marcha electoral… piensan que un debate en serio sobre los pros y contras de este régimen —que no existe en casi ninguna escuela del mundo— implica cruzar conceptos de patria, de símbolos, de méritos, de qué es el respeto; todas ideologías y conceptos arcaicos que no toman en cuenta la relevancia educativa para los niños”.

La tapa del nuevo libro de Selva Pérez Stábile.

Primaria está en una cuenta contrarreloj para cambiar —o al menos adecuar a la nueva escala de calificaciones— el sistema de elección de los abanderados escolares. Ocurre que la normativa vigente reza: “Se elegirán nueve niños de quinto año (o doce en aquellas escuelas que lleven nombres de países) cuyas calificaciones oscilen promedialmente, en los cinco años, entre el Sobresaliente y el Muy Bueno…”. Pero, tras la transformación curricular, en la escuela no existe el “Sobresaliente ni el Muy Bueno”. Las notas son del uno al diez.

Según supo El Observador, entre la mayoría de los inspectores de mayor jerarquía existe una concepción de la escuela que va alineada a la postura de Selva Pérez o de su antecesora Milka Shannon, quien había hecho incluso una propuesta formal de modificación. Pero, también reconocen esos inspectores consultados, es una pelea difícil de dar en este momento.

Y este momento es el qué dirán los padres, qué dirá el electorado, qué relevancia le da el Codicen si su presidente renuncia la semana próxima para dedicarse a una campaña electoral.

—¿La escuela no tiene suficientes problemas que resolver antes que preocuparse por los abanderados?

—Es la pregunta que se usa para no cambiar nada. La mayoría de acciones que se hacen en la escuela responden a una concepción, a qué tipo de escuela se quiere. El problema no es la bandera por la bandera, sino cómo los adultos entendemos ese proceso, qué significado le damos, qué carga le adjudicamos al niño y qué mensajes. ¿Alguien que haya estado frente alguna clase alguna vez en su vida puede suponer que el régimen de abanderados es una motivación? ¿Alguien puede suponer que quien tiene las mejores calificaciones es necesariamente el que merece representar a una clase? ¿Alguien puede suponer que los alumnos no electos, y algunos de los electos, viven el proceso con naturalidad y no les significa dolor? —, responde a El Observador la exinspectora, quien en su reciente libro deja en claro que “lo más democrático es dejar de tener abanderados y embanderar la inclusión, la libertad”.

Cuando Selva Pérez todavía estaba en el máximo cargo técnico, cuenta, se le aceraban padres y psicólogos escolares preguntando a qué concepción pedagógica, y con qué fundamento actual, se siguen manteniendo los abanderados. Y la inspectora sentía que cada vez había menos argumentos con sustento.

Por eso ahora, alejada de Primaria y la toma de decisión, aprovechó sus cerca de 5.000 seguidores en las redes sociales y les pidió que le compartieran su experiencia con las banderas escolares. “De unas 80 respuestas, salvo un puñado que lo vivió de manera feliz o sin traumas, casi la mayoría tuvo alguna experiencia de dolor: o porque no fue electa, o porque fue electo pero lo merecía más otro, o porque sentía mucha presión, o porque algún padre había hecho una macana para juntar votos para su hijo, o…”.

Selva Pérez no resigna: “Entiendo que las administraciones políticas no se la quieran jugar, pero el debate lo deberían dar al menos los padres, docentes y niños… su voz también importa”.