Los siete métodos para ahorrar que recomiendan los traders

2. Método Alp

Si se elige el método ALP (aparta lo primero) apenas se acredita el ingreso principal (salario, jubilación o el principal cliente) hay que destinar una cantidad fija para el ahorro. El resto se usará para vivir durante el mes. La idea es que sin ese dinero, los gastos se acomodarán a la plata que quede en la cuenta bancaria. Para iniciarlo, primero hay que sumar todos los ingresos que habrá en el hogar durante el mes. Después sumar los gastos imprescindibles, por un lado, y aquellos que son por mero gusto. Ese total se le resta a los ingresos y lo que sobre es el ahorro.

Ahorro

3. El reto de las 52 semanas

Este método consiste en poner dinero durante 52 semanas en una lata, bote o caja. El reto obliga a meter cada semana la cantidad de dinero equivalente al número de la semana que toca. En la semana uno se deposita US$ 1, en la semana dos, US$ 2 y así sucesivamente. Al final del año se habrán ahorrado US$ 1378.

4. El reto de los 30 días

La idea es igual al anterior, pero se guarda de US$ 1 por día. Al final del mes se habrá ahorrado US$ 465. Si los ingresos no son altos, se puede destinar menos. Lo importante es iniciar el hábito de ahorrar.

5. Método de ahorro Harv Eker En su libro 'Los Secretos de la Mente Millonaria', Harv Eker propone un sistema para repartir los ingresos en porcentajes y así empezar a ahorrar: 55 % destinado a necesidades básicas: casa, agua, alimentos...

10 % para ahorro: este dinero no se puede tocar para nada.

10 % para formación: libros, material de oficina, cursos, exposiciones, etc.

10 % para inversiones a largo plazo: gastos más grandes que harás en el futuro, como sacar el permiso de conducir, un viaje familiar o renovar los muebles del salón.

10 % para invertir en ocio o algún capricho.

6. Método de los sobres

El método de los sobres es una técnica que tiene cerca de 80 años, pero sigue siendo eficaz. Hay que reunir todo el dinero en efectivo y hacer cuentas de los gastos que se tendrán ese mes. Una vez que se sabe ya cómo se deben dividir los ingresos, se buscarán varios sobres, se marcará cada uno con el gasto destinado a esa necesidad y se meterá la cantidad necesaria. Una vez organizado y distribuido el dinero en sobres, sabrás cuánto dinero tienes disponible para otros gastos menos importantes. De esa cantidad, deberías apartar el 10 % y no tocarlo.

7. Alcancía y plazo fijo

El método más sencillo y básico es meter dinero en una alcancía. Puede ser un método antiguo, pero resulta eficaz y es el primer paso para adentrarse en el hábito de ahorrar. Un buen método consiste en meter en el chanchito el vuelto que sobra al hacer las compras. Cuando haya una cantidad considerable, conviene sacarlo y depositarlo en un plazo fijo, donde se obtendrá, aunque sea, un mínimo interés.

(Fuente: El Cronista - RIPE)