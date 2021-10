Más de US$ 2.100 millones por más de 500 mil toneladas: imparable la carne

El ingreso de divisas a Uruguay por las exportaciones de todas las carnes subió de modo relevante durante este año, un 53,7% en el acumulado anual –al 16 de octubre–, comparado con lo que sucedió en el mismo período de 2020.

Con relación al último año considerado “normal”, es decir sin los impactos por la pandemia de covid-19, el de 2019, el incremento en los ingresos (siempre con base en comparar el mismo período del año) es de 21,5%.

En lo que va de 2021 se alcanzaron los US$ 2.166,4 millones (el año pasado iban US$ 1.409,1 millones).

Desde el inicio de enero hasta mediados de octubre de 2021 se embarcaron 528.586 toneladas peso embarque (el año pasado iban 387.657 toneladas), con un crecimiento en volumen de 36,3%.

Se logró al momento (siempre considerando todos los rubros cárnicos) un precio promedio de US$ 4.099 por tonelada, cuando en el mismo lapso de 2020 se promedió US$ 3.635 (con una mejora en ese valor de 12,7%); en 2019 el promedio era US$ 3.782 por tonelada.

Participación de los mercados, dólares, todas las carnes:

China 57% (US$ 1.227,9 millones) con un crecimiento de 92,7% en 2021 respecto a 2020.

Unión Europa 13% (US$ 279,8 millones) con un crecimiento de 23,6%

Nafta 13% (US$ 276,3 millones) con una caída de 13,5%.

Mercosur 5% (US$ 99,4 millones) con un crecimiento de 92,2%

Israel 4% (US$ 77,9 millones) con un crecimiento de 114,2%.

La carne vacuna, líder con claridad

Siempre con base en datos aportados a El Observador por técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), considerando exclusivamente las exportaciones de carnes de vacuno (explican el 81% del total de las divisas correspondientes a todas las carnes exportadas), los ingresos ascendieron 36,3% hasta US$ 1.748,9 millones (por 310.824 toneladas peso embarque), comparando siempre lo sucedido al 16 de octubre de 2021 y ese período de 2020.

El denominado Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) por esa exportación acumulada en el año en curso se ubica en US$ 4.158 por tonelada, por encima del valor del mismo período del año pasado (US$ 3.788), un 9,8% más.

El precio promedio sigue ascendiendo y en la última semana medida, la que cerró el 16 de octubre, se ubicó en US$ 4.677 por tonelada de carne vacuna.

Creciente peso del mercado chino

Medido en peso canal, durante 2021 se exportaron 420.640 toneladas de carne bovina peso canal, un 36,3% más que en igual período de 2020.

Con base en el peso canal, siempre para carne de bovinos, China sigue siendo el mayor cliente, captando 259.485 toneladas (el 62% del total), elevando su demanda un 64,1% en lo que va de 2021 con relación al mismo lapso de 2020.

En el resto del podio de los destinos clave aparecen el Nafta que tuvo una baja de 20% (64.502 toneladas, el 15% del total) y la Unión Europa que tuvo un alza de 12,3% (33.320 toneladas, el 8% del total).

Carne ovina: también lidera China

Medido en peso canal, en el año se exportaron 17.356 toneladas de carne ovina, un 61,9% más que en igual período de 2020.

En el caso de la carne ovina (es el segundo rubro cárnico de mayor relevancia, aunque muy lejos de la carne vacuna, con el 4%) China también lidera, con un explosivo crecimiento en 2021 respecto a 2020 (de 155,1%), captando 14.534 toneladas (el 84% del total).

A mucha distancia, el segundo mercado es el Mercosur, tras recibir 1.243 toneladas (el 7% del total), un 46,1% menos que a esta altura en 2020.

El podio lo completa el Nafta con 933 toneladas (el 5% del total) y una caída de 18,7%.

El IMEx para la carne ovina se ubica en el acumulado anual en US$ 5.024 por tonelada, un 16,9% por encima del valor de 2020 (US$ 4.298), siempre al 16 de octubre; en la última semana el valor promedio fue incluso superior, US$ 5.670 por tonelada.

La actividad sigue siendo intensa en los frigoríficos de abasto local y externo.

Récord también en la faena

Así como hay se proyecta un cierre de año con récord en el ingreso de divisas por exportación de carne y en el precio promedio, también puede ser récord la faena. Hasta mediados de octubre, las cabezas vacunas procesadas alcanzaron a 2.043.441, un crecimiento de 35,7% respecto a 2020. En el caso de la carne ovina, el crecimiento es superior: 75,8% con 945.897 cabezas procesadas por la industria.