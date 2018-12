Navidad: seis claves para cuidar tus finanzas en esta época del año

A pocos días de la Navidad, nuestros ingresos suelen ser mayores debido a la gratificación de diciembre, pero también son mayores los gastos: regalos, intercambios entre amigos y reuniones, son formas de disfrutar de estas Fiestas.

Si bien es importante evitar que tus gastos superen tus ingresos, tampoco necesitas limitarte. Para lograr este equilibrio, el ABC del BCP (Banco de Crédito del Perú) te brinda cinco pautas:

1. Alista un presupuesto

La mejor forma de aprovechar tu gratificación de fin de año es elaborar una lista de tus ingresos y tus gastos por realizar. Empieza siempre por los gastos fijos (deudas, servicios del hogar, etc.), destina un porcentaje al ahorro y luego calcula cuánto te queda para gastar en regalos y reuniones.

2. Ten claras tus prioridades

Fija el límite de cuánto podrás gastar en regalos. Además, reserva siempre una cantidad adecuada para cenas y otras reuniones habituales en estas fechas.

La app uruguaya de préstamos personales Tutasa.com.uy, recomienda desde ahora hacer una lista de las personas a las que consideras dar un regalo. Establece un máximo que estás dispuesto a pagar y lo más importante es que tus ingresos estén preparados para esos gastos. No solo se trata de poder completar esos gastos, sino de que tus finanzas no se vean afectadas a futuro. Es decir si puede invertirse de mejor manera como en ahorro e inversión. Recuerda que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para pasar un buen momento en estas fechas. Los regalos que se hacen manuales pueden ser un toque especial y más barato. Ten en mente las finanzas del nuevo año que viene y que los gastos que haga hoy podrían tener consecuencias los primeros meses del año.

3. Evita los gastos hormiga

Aunque pareciera que no cuentan, los gastos pequeños pero constantes (como los taxis para ir al trabajo o tus postres de las tardes) pueden sumar una cantidad importante de dinero a fin de mes. Si los evitas, podrás convertir este dinero en un bello regalo o una grata experiencia.

También, uno de los peores errores que puede cometer, es tratar de hacer nuevas decoraciones cada año, son cosas que probablemente sean económicas pero si se puede ahorrar algo de dinero reusándolo cada año es mejor hacerlo así. Con los años pueden ir haciéndose de más decoraciones, así los pequeños gastos no se sentirán.

4. Mide tu uso de tarjetas de crédito

Al momento de comprar regalos, es mejor que no generes deudas mayores de lo que podrás pagar. Evitar las deudas es aun más importante, si tienes planeado hacer pronto alguna compra importante al crédito.

5. ¿Cena en casa? Solicita cooperación

Sacarle provecho a las múltiples ofertas que surgen en Navidad es gastar tu dinero de forma inteligente, pero debes tener cuidado de adquirir solo lo que realmente deseas y no dejarte llevar por la emoción de la oferta, que te impulsará a comprar cosas que luego no utilizarás.

No solamente se trata de organizar sus finanzas, sino los planes que harás ese día ¿Será comida o cena en tu casa o irás a comer a la de alguien más? En caso de ser en tu casa deberás considerar que serán muchos los gastos, tal vez se recomienda solicitar una cooperación o que cada integrante de la familia que visita lleve algún platillo. Si acudirás a la casa de alguien más entonces trata de ser considerado y coopera.

Compra los ingredientes con anticipación y de preferencia trata de hacer comparaciones en supermercados que manejen los precios más económicos. Pueden ser ingredientes que se consumen con poca frecuencia por lo que aumentan de precio considerablemente cuando más se acerca la fecha. Revisa qué ingredientes son y cómpralos con tiempo.

6. Cuidado con los fraudes y robos de datos

Para estas fechas no estás exento de ser víctima de robo de datos o de información financiera, de hecho podría decirse que es cuando se corre más peligro. Muchas personas están desesperadas por conseguir dinero y eso los lleva a pensar en formas ilícitas de conseguirlo. Tutasa recomienda poner especial atención en las contraseñas, en las compras en línea y en los momentos en que se realizan pagos. Aconseja cambiar tanto el número de seguridad utilizado para sacar dinero de cajeros automáticos como contraseñas para su banca online. También, recomienda tener cuidado de descargar aplicaciones que no sean oficiales de las tiendas y lo hagan ingresar datos financieros, cerrar sesión siempre que realices operaciones en línea y evitar hacer operaciones en sitios públicos, como un café o la casa de algún amigo o familiar.

Fuente: Con Gestión- RIPE