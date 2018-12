Estos fueron los libros más vendidos de este año

La Cámara Uruguaya del Libro anunció este jueves el premio Libro de Oro que reconoce los libros más vendidos en las librerías uruguayas de escritores locales y extranjeros.

Según la información generada desde los editores, distribuidores y libreros, la cámara abarcó el periodo que va desde diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018.

A continuación, la lista de ganadores.

Ficción de autor extranjero

Más allá del invierno de Isabel Allende.

Editorial Sudamericana.



No ficción de autor extranjero



Filosofía en 11 frases de Dario Sztajnszrajber (Argentina).

Editorial Planeta.



Infantil – Juvenil de autor extranjero



Caos. Nadie sabe quién sos de Magalí Tajes (Argentina). Editorial Sudamericana.



Infantil – Juvenil de autor nacional



Manual de futbol para niños y niñas de Daniel Baldi.

Zona Editorial.



Infantil-juvenil libro álbum de autor extranjero



El monstruo de colores de Anna Llenás (España).

Editorial Flamboyant.



Infantil-juvenil libro álbum de autor nacional



Una pindó de Susana Olaondo.

Alfaguara infantil.



No ficción de autor nacional



No es digno pero es legal de Darwin Desbocatti.

Editorial Sudamericana.



Ficción de autor nacional

El sentir de las violetas de Diego Fischer.

Editorial Sudamericana.



Categoría interés general

Horóscopo Chino 2018 de Ludovica Squirru.

Ediciones Urano.



Categoría Deporte



Maestro. El legado de Tabárez de Luis Eduardo Inzaurralde y Jorge Señorans.

Editorial Sudamericana.