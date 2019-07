Los tres requisitos que deberá cumplir el vicepresidente de Manini Ríos

Lo único que la cúpula de Cabildo Abierto accede a decir sobre el futuro político del partido es que Guido Manini Ríos encabezará la lista al Senado y que su esposa, la exedila nacionalista Irene Moreira, presentará su candidatura como diputada de Artigas. El resto de la información es manejada con "hermetismo" y tratada en sesiones semanales entre las autoridades del partido, que a fines de julio dará a conocer la fórmula presidencial y su propuesta programática, según indicaron fuentes de la agrupación a El Observador.

"Tenemos que evaluar los resultados de la votación, analizar las características de cada departamento y hacer los contactos en cada uno de ellos, para encontrar a los candidatos que mejor nos representen", señaló el coordinador de la campaña, Rivera Elgue.

Con casi 47 mil votos y 67 agrupaciones en los 19 departamentos, el incipiente partido se convirtió en un jugador central del tablero electoral. Las proyecciones de las encuestadoras muestran que si las elecciones nacionales fueran este domingo, Cabildo Abierto obtendría entre un 5% y un 7% del total de votos, con lo que conseguiría bancas en ambas cámaras del Parlamento. Esto, teniendo en cuenta que difícilmente el próximo gobierno —sin importar sus colores— tenga mayorías absolutas, colocan al lema en el centro del escenario.

"Ellos pueden ser los jugadores que desequilibren la balanza de un lado u otro. Están buscando eso: ser la voz disonante del sistema y tener capacidad de veto", explicó Victoria Gadea. La politóloga, directora de Política y redes de la empresa Ciudadana, comparó las motivaciones de Cabildo Abierto con las que tenía el Partido Independiente en los comicios de 2004, cuando se presentó por primera vez, pero que al final no logró porque el Frente Amplio consiguió mayorías parlamentarias.

Por eso no es de extrañar que, como recalcó Manini Ríos este jueves en el programa Así nos va, las autoridades del partido crean que están en condiciones de ser ellos quienes pongan las reglas de juego para una posible coalición opositora, y no los demás partidos. "En todo caso seremos nosotros quienes encabezaremos un gobierno de coalición y le ofreceremos a quien queramos ofrecerle", expresó el candidato.

Definiendo la fórmula presidencial

La elección del compañero de fórmula de Manini Ríos es uno de los ejes sobre los que está trabajando la comisión que actúa mientras no está definida la convención nacional. Quien sea elegido deberá reunir tres requisitos excluyentes: tener "capacidad de diálogo", ser "negociador" y poseer "conocimiento parlamentario", afirmó Elgue. De momento hay dos nombre sobre la mesa, uno vinculado a Cabildo Abierto y otro que está fuera de la estructura del partido.

El dirigente artiguense Rodolfo Riani explicó que el tema está siendo manejado con "mesura y total hermetismo" porque el partido que Cabildo Abierto jugará "es muy importante". Aunque no sabe quiénes son los posibles candidatos a vicepresidente, Riani vaticinó que será un hombre sin trayectoria militar. "La intuición me dice que no va a ser un político que ya salió a la cancha, sino una persona vinculada a la sociedad, que no ha tenido un trajinar político. También creo que tendrá conocimientos cabales de todo el Uruguay y habrá incursionado socialmente, pero sin estar contaminado por la política”, expresó.

A su vez, según Riani, quien secunde a Manini Ríos será de Montevideo. Su justificación es la siguiente: "En la capital está la acumulación de votos y Cabildo Abierto ya vota muy bien en el interior. Tiene que ser una persona con preponderancia, con alcance a la urbe principal y que entienda al dedillo los problemas de los montevideanos".

Gadea entiende que el compañero de fórmula va a ser alguien con un perfil similar al de Manini Ríos, y que no es la intención del partido atraer a un electorado más amplio en términos ideológicos. Lo que busca, más bien, "es seguir apuntando hacia un electorado de derecha o centroderecha y fidelizar esos votos".

Para la politóloga, las posibilidades de que el caudal de votos de Cabildo Abierto crezca dependen en gran medida de lo que ocurra en la interna del Partido Colorado. Ernesto Talvi es un candidato que ideológicamente se posiciona en el centro, pero algunas de sus ideas pueden resultar demasiado progresistas para ciertos votantes que, disconformes, podrían optar por "migrar" hacia el lema de Manini Ríos, aseguró. De todos modos, Gadea advirtió que es "un momento electoral con muchas sorpresas", por lo que no puede decirse que este escenario se mantendrá inamovible en lo que resta de la campaña.

La participación de Radaelli y Mangini

Elgue sostuvo que el partido no ha hecho una "evaluación" de qué rol ocuparán Eduardo Radaelli y Enrique Mangini, ambos convencionales del partido, sobre quienes aclaró que "en ningún momento" se dijo que "iban a ser candidatos a diputados o a senadores".

No obstante, el coordinador defendió la posibilidad de que integren alguna lista o sean propuestos para un cargo. "En otros partidos hay gente que ha cometido crímenes y nadie pregunta por qué están en las listas. Lo de Mangini además me parece sacado de los pelos, porque es solo una denuncia periodística, no hubo denuncia penal ni nada, y él estaba en el liceo", expresó.

Radaelli fue condenado en Chile por el secuestro del químico Eugenio Berríos y en 2016 retornó a Uruguay, después de que la Justicia de ese país dictaminara su libertad condicional. Mangini, en tanto, es señalado por sucesivas investigaciones periodísticas como uno de los siete integrantes de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que en 1972 asesinaron al estudiante Santiago Rodríguez Muela, según consignó Brecha.

El voto corporativo

A Cabildo Abierto no le gusta que lo vinculen con las Fuerzas Armadas o que encasillen a sus simpatizantes como exvotantes del Partido Colorado. Manini Ríos y otros jerarcas del partido han señalado que los analistas políticos y artículos periodísticos simplifican la realidad al sostener que gran parte del electorado está vinculado a las Fuerzas Armadas o que son votantes tradicionales del Partido Colorado.

El candidato señaló en entrevista con Búsqueda que los expertos "le están errando en el análisis", ya que él percibe que en los recorridos que hace hay mucha más gente del Partido Nacional o el Frente Amplio que del sanguinettismo. Asimismo, el candidato dijo que "de los 50.000 votos que (sacan), tal vez 5.000 pueden obedecer al voto militar".

Aunque es cierto que los 46.877 votos que obtuvieron en las internas provinieron de personas de diversos sectores, Gadea afirmó que la eventual llegada del excomandante en jefe del Ejército al Parlamento podría satisfacer una demanda que hasta ahora no estaba cubierta, por lo que es esperable la inclinación de los militares a votarlo.

La politóloga explicó que en los últimos cinco años, la agenda política se nutrió de temas relativos a las Fuerzas Armadas, como los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1973-1985), así como la reforma de la ley orgánica y del servicio de retiros y pensiones, entre otros. Por lo tanto, "era esperable que surgiera un colectivo que representara a esas personas que sienten que sus derechos e intereses están siendo vulnerados", aseguró.

De todos modos, Gadea aclaró que estos no son los únicos temas que el partido tiene en agenda, sino que también puede captar los votos de personas con especial preocupación por la seguridad pública y lo que Manini Ríos refiere como "valores artiguistas". "No es un candidato que estén poniendo las Fuerzas Armadas sino que es un militar que está haciendo política, y que obviamente va a representar los intereses de los militares", dijo la politóloga.