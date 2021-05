Los uruguayos que trabajan por tu bienestar y piques de enoturismo

Es día de Pícnic! y este se arma contra cualquier fresco otoñal, para aprovechar los rayos tenues de un sol que se acerca al invierno, para darnos tiempo de inhalar aire y exhalar preocupaciones, para disfrutar un rato de lo bueno que tenemos alrededor, mucho más de lo que cada día reconocemos. Hemos hablado frecuentemente sobre la amistad y hoy te voy a hablar de amistad en tiempos virtuales. Estos meses de aislamiento y distancias con los seres queridos me hicieron reconocer lo esencial de “hacerle mantenimiento” a nuestros vínculos más cercanos. Sobre todo esto reflexioné luego de leer esta muy buena nota del New York Times, Tenemos menos amigos a causa de la pandemia y eso está bien, en la que su autora aborda diversos fenómenos relacionados a la amistad y los vínculos sociales. “Los amigos no surgen de la nada. Hay que esforzarse. Y parte de eso es darse cuenta de quiénes te hacen sentir cómodo y conectado, y quiénes te hacen sentir agobiado e incómodo, como esos tacones de aguja o los trajes de negocios que llevabas antes de la pandemia y que ahora te preguntas cómo aguantaste”, escribe.



¿Qué pasará cuando podamos volver a vernos, abrazarnos, cantar y reír juntos? ¿Volveremos a dejarnos seducir por amigos virtuales que casi siempre no son amigos? ¿O revalorizaremos a los de carne y hueso que siempre estuvieron y seguramente siempre estén?



