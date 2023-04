Lucas Benvenuto habló de Jey Mamon: "Era un pederasta que actuaba individualmente"

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual cuando aún era menor de edad, habló por primera vez con la prensa sobre el tema en una entrevista exclusiva con A la tarde, el programa vespertino de América TV.

"¿Qué te lleva a denunciar a Jay Mammon en 2020?", fue la primera pregunta de la periodista Karina Mazzocco. "No me levanté un día y me di cuenta lo que habían hecho. Fue un proceso muy duro", respondió Benvenuto y agregó: "Visto hoy desde los ojos de un adulto estamos hablando de una persona de 30 y pico de años con una persona de 14. No creo que eso sea una relación. Me costó mucho pero entendí que lo que él había hecho también estaba mal".

"No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos, creo que ya se ha hablado demasiado. Pasó como pasó con los otros [abusadores], fue lo mismo nada más que en este sentido siento que jugó más psicológicamente”, señaló en referencia a Mammon.

La periodista entonces le preguntó sobre la forma en la que el conductor había descrito como un "vínculo" entre ambos. “No podés tener ningún vínculo de amor con un nene de 14 años. Escuchar eso como un adulto, me da asco. No puedo. Es similar a cómo lo entendían los otros, para ellos no está mal acostarse con un chico de 14 años. El que está mal sos vos. Mientras tengan eso en la cabeza no va a haber forma de que puedan hablar como yo lo hago porque es imposible que un abusador diga 'yo abusé'".

Benvenuto dijo además que no tenía pensado aludir a Jey Mammon cuando fue contactado para hacer una entrevista en el mismo programa de América. “Yo te doy esa entrevista porque me indignó saber que había un chico detrás de esa denuncia que iba a pasar por lo mismo que yo”. señaló en relación a la investigación sobre corrupción de menores en la que entre otros habían detenido al productor y exparticipante de Gran Hermano Marcelo Corazza.

"No quería que haya otro Lucas. De hecho lamentablemente se convirtió en otro Lucas y lamento que con mi caso se haya tapado lo de Marcelo Corazza. No se le da la misma visibilidad a todos los casos", sostuvo.

En 2020 Benvenuto demandó a Mammon ante la justicia, aunque el delito prescribió y la causa no avanzó. El hombre de 30 años se refirió a la actuación de la justicia. "El final lo tenemos que buscar nosotros mismos cuando sobrevivimos a esto y queremos pasar la página. Ese es el final pero es generado por nosotros mismos, no por un sistema que nos ayude a poder sanar y olvidar. Te sueltan la mano y pretenden que estés en la oscuridad con los abusadores. Se pone a la persona en un abusada en un papel de victima de por vida, creyendo que esa persona no puede ser feliz", sostuvo.

"La victima tiene que ser pura y casta y también tiene que estar silenciada. Porque sino no sos una víctima, no te voy a creer si hablás. Yo entiendo así el mensaje. Me gustaría que me escuchen bien y que con todas estas cosas que estoy contando se entienda por qué no quiero seguir avanzando", agregó.

Jey Mammon viajó a España la semana pasada en busca de "relajar la cabeza". Al ser consultado sobre la repercusión de su denuncia sobre el conductor dijo que no siente "aliviado": "No me siento aliviado, no me hace feliz. No siento que tengo la victoria en algo ni lo estoy disfrutando". "¿Qué sentís?", preguntó la periodista. "Un vacio. Me prepare psicológicamente para que no me dañen nunca más. Así que no siento nada", respondió él.

Benvenuto también habló sobre los mensajes que le llegan a través de las redes sociales. "La cantidad de historias como la mía que me llegan que no denuncian porque no se animan a hablar o no le creyeron en su circulo familiar. Han tenido la misma mala suerte que yo en ese sentido" sostuvo y relató cómo fue el comienzo de los abusos intrafamiliares que vivió cuando tenía menos de seis años.

También se refirió a la viralización de una nota de audio que le envió a Mammon y, según contó, a otros contactos que reconoce como abusadores. "Me rompieron de rodas las formas que se puede romper a una persona (...) Esa nota de audio fue mandada para todos ellos".

"Me hicieron daño muchas personas, no puede ser que hoy solo miren a uno. Es hipócrita", dijo Benvenuto, que también ha relatado y denunciado otros casos de abuso sexual y explotación sexual infantil.

En esta línea, también le preguntaron qué diferencias tenía el comunicador con los líderes de las bandas de explotación sexual infantil. "Era un pederasta que actuaba individualmente, qué hizo antes o después no lo se", respondió. "Sé lo que me pasó a mi con él. Y si le molesta o está enojado imagínate lo que es para mi verme en un titular como victima. Me gustaría que me dejaran de preguntar que me pasa si lo veo enojado, si se va o si se vuelve. No me importa. No quiero que me importe".

Benvenuto dijo que él va a "cargar con el dolor" durante toda su vida y se refirió a Jey Mammon: "Que lo arregle en terapia como yo manejé mi dolor. Yo casi pierdo la vida dos veces".

"¿Sentís que con esta condena mediática que pesa sobre su nombre es una manera de justicia?", preguntó la periodista. "Suponte que sí", respondió.