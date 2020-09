Lucía Lamberti, doctora, profe y goleadora

"Era complicado porque la cabeza estaba en el torneo y en disfrutar, pero siempre conseguía alguna otra que tuviera que estudiar para hacer que fuera más ameno el estudio", explica a Referí. Ser deportista y seguir una carrera terciaria no es fácil. Pero Lamberti, de 25 años, lo consiguió sin desertar en el camino.

Con el palo por Malvín

"Fue todo un desafío. No te voy a mentir diciendo que es fácil, pero se puede. Para mí fue fundamental aprender a organizarme entre el estudio, el trabajo y las prácticas. Tuve la suerte de que en mi casa me bancaron mucho y me ayudaron siempre a poder estar en todos lados. Cuando te organizás, te vas acostumbrando a una dinámica que como deportistas amateurs te exige resignar tiempo de otras actividades, sin ser remunerado y con un entrenamiento casi profesional. Es difícil, pero la recompensa es demasiado linda", dice con orgullo.

Ahora quiere especializarse en psiquiatría infantil y todavía no ejerce. Pero sí trabaja, como profesora de hockey en St. Andrews y en las formativas de St. Brendan's.

En el triunfazo contra Italia por Liga Mundial 2015

Lamberti empezó a jugar al hockey sobre césped con seis años en Harwood School y combinó ese deporte con el handball y el atletismo. "Después hice tenis, gimnasia artística y rítmica, pero cuando tuve que elegir me quedé con el hockey por lo lindo de los deportes colectivos".

Nicolás Tixe, el actual entrenador de Las Cimarronas, fue quien más contribuyó en su formación como jugadora. Primero en Harwood y luego en Old Sampa, club al que llegó cuando tenía 14 años. "Otro entrenador muy influyente para mí fue Gonzalo Ferrer que lo tuve en selección durante muchos años y compartimos varios torneos".

Dominio de crack

En 2009 debutó en el primer equipo de Old Sampa que ese año llegó a la final del certamen: "En esa época jugaban Bachi (Rossana Paselle) y Caro Mutilva y me acuerdo que yo las miraba a todas ellas con tremenda admiración, entraba a correr y darles aire a las delanteras, pero con ese ratito ya estaba contenta", rememora.

En 2012 fue convocada para disputar el Campeonato Panamericano junior de Guadalajara: "Fue terrible experiencia por lo que significó el proceso de entrenar doble horario, el viaje y el nivel de la competencia fue una gran motivación. Siempre es tremendo orgullo representar a Uruguay".

Al año siguiente, Ferrer la convocó para disputar la segunda fase de la Liga Mundial 2011-2012 en una etapa disputada en Río de Janeiro. El primer partido, contra Chile, fue caótico, porque en la revisión de palos los elementos de varias jugadoras uruguayas no fueron aprobados por estar "fuera de reglamento".

Contra Kenia por la Liga Mundial 2015

Las Cimarronas cayeron 2-0 pero en ese certamen lograron la primera victoria de la historia ante un rival europeo. Fue el 9 de marzo contra Escocia a la que vencieron 2-1 con goles de Janine Stanley y Lucía De María. Dos días antes, contra Trinidad y Tobago, Lamberti anotó su primer gol con Uruguay. Tras disputar los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 cerró ese ciclo con 13 goles, una medalla de plata en dicho evento, otra de bronce en Santiago 2014 y el campeonato sudamericano de Chiclayo 2016 donde vencieron a Chile 1-0 en la final.

Ese título vale tanto, o más, que el que tiene en su casa de doctora.

Los 14 guadañazos

1- Un gol: "A Chile, en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018, que coincidió que cumplía los 50 partidos". (Empataron 1-1)2- Un libro: "Un mundo feliz, de Aldous Huxley".3- La mejor serie deportiva: "The Last Game".4- El mejor plato: "Fideos con manteca".5- Otro deporte: "Fútbol".6- Una artista: "Luciana Mocchi".7- Un sueño: "Salir campeonas con Old Sampa".8- Un paso que tiene que dar el hockey uruguayo para crecer: "Es difícil, más en el contexto actual, pero creo que va por el lado de mirar a los países en desarrollo como Chile y Argentina que implementan buenos programas de becas que les permiten a las jugadoras dedicar y entrenarse como si fueran profesionales, algo en lo que nosotras damos ventaja. La cancha de agua también va a ser un diferencial que nos va a permitir crecer un poco más y estar más cerca".9- Un recuerdo: "Llamar a las 7 de la mañana a mis amigas para que me fueran ver a los partidos".10- El partido de la vida: "Contra Chile en el Sudamericano en Chiclayo 2016, que les ganamos la final y salimos campeonas. Fue tremendo partido y más la emoción de ganarles a ellas".11- El partido en que pidió que la tragara el sintético: "Cualquiera de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 porque no jugamos bien en general y saber que estábamos en tremendo torneo y no poder aprovecharlo como queríamos fue bastante frustrante".12- Una socia en la cancha: "Magui Gómez".13- Una socia de tercer tiempo: "De selección puede ser Guchi Taborda, Manu Vilar del Valle o Mechi Coates, pero son muchas".14- Un ídolo deportivo: "Todas mis compañeras de Old Sampa".