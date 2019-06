Luego del ataque a dos buques, Irán y EEUU se niegan al diálogo y crece la tensión

Dos buques cisterna que navegaban en el golfo de Omán, frente a la costa de Irán, tuvieron que ser evacuados este jueves al incendiarse como consecuencia de un ataque de origen indeterminado que disparó los precios del petróleo en los mercados internacionales.

El incidente es el segundo de ese tipo en pocas semanas en esta zona estratégica y coincide con las tensiones crecientes entre Irán y Estados Unidos, que ya acusó a Teherán de ser responsable de los primeros incidentes, ocurridos en mayo.

Según los medios estatales iraníes, el primer incidente ocurrió a bordo del buque "Front Altair", del grupo noruego Frontline y con bandera de las Islas Marshall, en un punto situado a 25 millas náuticas de Bandar-e Jask, una localidad portuaria del sur de Irán. Autoridades marítimas de Oslo informaron de tres explosiones a bordo.

El "Kokuka Courageous", con bandera panameña y propiedad de la compañía de Singapur BSM Ship Management, viajaba desde Arabia Saudita rumbo a Singapur con un cargamento de metanol. Veintiún tripulantes saltaron al agua y fueron rescatados, indicó la agencia oficial IRNA.

Las imágenes de la televisión iraní mostraron imágenes espectaculares de llamas y columnas de humo saliendo de unos de los buques.

Irán explicó que su Marina rescató a 44 personas después de que los petroleros se incendiaran por un "accidente".

Sin embargo la Quinta Flota estadounidense habló de un "presunto ataque" y dijo haber recibido señales de socorro de los dos navíos.

Por su parte la autoridad marítima de Noruega informó que tuvieron lugar tres explosiones a bordo del petrolero noruego "Front Altair", que fue atacado junto al "Kokuka Courageous", propiedad de Singapur.

Sin diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que es demasiado pronto para "siquiera pensar" en la posibilidad de entrar en negociaciones con Irán, a pesar de las crecientes tensiones entre ambos países.

"Personalmente siento que es demasiado pronto para siquiera pensar en lograr un acuerdo. Ellos no están listos, ¡y nosotros tampoco!", afirmó el mandatario en un tuit en el que aseguró apreciar una misión de mediación del primer ministro japonés, Shinzo Abe.

El mandatario publicó el tuit poco antes de una declaración del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en la que responsabilizó a Irán de los ataques a los dos buques petroleros.

"La evaluación de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques", dijo Pompeo a los periodistas.

En apoyo a esta acusación, citó el trabajo de los servicios de "inteligencia, las armas utilizadas, el nivel de experiencia que se necesita para ejecutar la operación, los recientes ataques iraníes similares en el transporte marítimo" y el hecho de que ningún grupo aliado de Irán que opera en el área "tiene los recursos y la capacidad para actuar con tal grado de sofisticación".

No obstante, el secretario de Estado estadounidense aseguró que Washington aún quiere que Teherán regrese a la mesa de negociaciones "cuando llegue el momento".

A pesar de su acusación directa, la administración estadounidense no ha anunciado más represalias contra Teherán.

El tuit de Trump hizo referencia a la reunión del jueves en Teherán entre el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el guía supremo iraní, Alí Jamenei, quien rechazó cualquier posibilidad de hablar con el mandatario estadounidense.

"No considero a Trump como una persona digna de intercambiar mensajes con él", le dijo Jamenei a Abe, primer jefe del gobierno japonés que visita Irán para reunirse con el número uno de la República Islámica.

El petróleo aumentó

Los precios del petróleo rebotaron este jueves tras los ataques contra los dos buques en el Golfo. El barril de referencia en Estados Unidos, el WTI para entrega en julio, subió US$ 1,14, un 2,2%, para acabar en US$ 52,28, mientras que en Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto ganó US$ 1,34, también 2,2% hasta US$ 61,31.

El incidente provocó entonces un alza de los precios del petróleo, luego de que el Brent terminara la sesión del miércoles debajo de los US$ 60 por primera vez desde fines de enero. El WTI también también se había situado en su precio más bajo en cinco meses, a US$ 51,14.

"La tendencia era más bien a la baja, ya que los inversores se concentraban más en la debilidad de la demanda que en las tensiones geopolíticas", explicó a la AFP Geordie Wilkes, analista de Sucden, mencionando por ejemplo el alza de las reservas estadounidenses estas últimas semanas.

Wilkes recordó sin embargo que "las tensiones entre Irán y Estados Unidos habían empujado los precios al alza en los últimos doce meses".

Tras haber anunciado en 2018 que los importadores de petróleo iraní serían sancionados, Washington anuló a fines de abril de 2019 las exenciones acordadas a algunos países con el objetivo explícito de ejercer una "presión máxima" sobre Teherán.

El resultado es que la producción de petróleo iraní cayó con fuerza en mayo, según publicó este jueves la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El aumento del precio del crudo también hizo que Wall Street subiera este jueves. El indice industria Dow Jones subió 0,39% a 26.106,77 puntos, el Nasdaq, de valores tecnológicos, a 7.837,13 y el S&P 500 subió 0,41% a 2.891,64 unidades.

El subíndice del S&P 500 que agrupa a las compañías de energía tuvo un alza de 1,25%.

Grandes petroleras como Chevron y ExxonMobil ganaron respectivamente 0,60% y 0,88% y la sociedad de servicios petroleros Schlumberger ganó 3,40%.

La última polémica

El último evento que provocó que la atención se centrara entre EEUU e Irán fue cuando el 6 de mayo, el consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, John Bolton, anunció el envío de portaaviones a Oriente Medio con el objetivo de: “Enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que cualquier ataque a intereses estadounidenses o de sus aliados será respondido con una fuerza implacable", según afirmó un comunicado que fue enviado en ese momento.

"Estados Unidos no está buscando guerra con el régimen iraní, pero estamos completamente preparados para responder a cualquier ataque ya sea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o de las fuerzas regulares iraníes", señaló Bolton.

La relación entre el gobierno de EEUU y Teharán entró en una nueva fase con la llegada del millonario Trump al poder. El cambio se concretó hace aproximadamente un año cuando, después de haberlo dicho y prometido varias veces pero sin llegar a concretarlo, el presidente estadounidense decidió abandonar el acuerdo nuclear del año 2015 que impulsó el expresidente Barack Obama entre Irán y otros seis países.

Fuente: El Observador con agencias