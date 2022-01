Luego del “Mister”, más críticas en las redes de la selección, ahora por una canción de Bizarrap

Hinchas de la selección uruguaya nuevamente reaccionaron en las redes sociales ante una publicación en la cuenta oficial de Twitter, esta vez molestos por la elección musical hecha para acompañar un video con imágenes del entrenamiento de este lunes.

Luego de la polémica que generó el uso del “Mister” para presentar al entrenador Diego Alonso, término utilizado en España para llamar a los técnicos y no común en Uruguay, los hinchas celestes se molestaron por el tema que acompañó el video que mostró al DT y a los juveniles que entrenaron este lunes.

Se trató de un tema del trapero Bizarrap en una sesión con Eladio Carrión.

Los hinchas cuestionaron la elección al entender que ese estilo no tiene ningún vínculo con la música uruguaya ni con las canciones que se han realizado para la selección.

Entre los cuestionamientos, hubo opiniones de músicos uruguayos.

Uno de ellos fue Jorge Nasser, futbolero de ley e hincha de River Plate. “Desafortunada elección musical, aunque coherente con las ideas de los que manejan la cosa...”, escribió.

Desafortunada elección musical, aunque coherente con las ideas de los manejan la cosa... — Jorge Nasser (@jorgenasser) January 11, 2022

También Alejandro Spuntone, cantante de La Trampa y del dúo Spuntone – Mendaro se refirió al tema.

“La música se ve que mucho no nos une...”, comentó, en respuesta al hashtag utilizado en la publicación que dice “el equipo que nos une”. Luego, se explayó: “No es tan complicado: ¿quieren poner trap en la cuenta de la selección porque es la música de esta generación? ¡Excelente! ¿Pero podría ser de los traperos que lo hacen en este lugar? No es tan difícil de comprender. No se hagan los open minds”, agregó.

No es tan complicado: quieren poner trap en la cuenta de la selección porque es la música de esta generación? ? Excelente!!! Pero podría ser de los traperos que lo hacen en este lugar? No es tan difícil de comprender. No se hagan los open minds. — Ale Spuntone (@AleSpuntone) January 11, 2022

El futbolista Álvaro “Flaco” Fernández, muy activo en Twitter, también se sorprendió con la cortina musical. “¡Buenoo! ¿Qué onda la música?”, escribió en su cuenta.