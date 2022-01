Diego Alonso: "Ya tengo en la cabeza el 90% del equipo que jugará ante Paraguay"

El director técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso dijo este domingo que ya tiene en su cabeza "el 90% del equipo titular" que enfrentará a Paraguay en lo que será su debut con la celeste como entrenador, el próximo 27 de enero en Asunción por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022-

"Al equipo titular lo tengo en la cabeza, diría un 90%, pero tengo alguna duda en ciertas posiciones. Luego hay que ver si hay lesiones o contagios del covid-19. Hago el ejercicio de si están, pero también hago el otro. ¿Qué pasan si no están?", expresó Alonso al programa Polideportivo de canal 12.

Y añadió: "Estas tres semanas serán fundamentales para ver cómo llegan los jugadores".

Alonso sostuvo además que de los 50 jugadores reservados por él para enfrentar a Paraguay y luego, el 1° de febrero, a Venezuela como local en el Estadio Centenario, trabajará "entre 25 y 30 futbolistas y seugramente citemos a cuatro arqueros".

Acerca de su primer rival, Paraguay, indicó: "Será un partido difícil como todos, conozco al entrenador, a Guillermo (Barros Schelotto) y a todo su cuerpo técnico. Van a querer mejorar a Paraguay en la tabla de posiciones, pero nosotros también poner nuestra impronta para que suceda lo mismo con Uruguay".

Alonso ya quiere tener a los jugadores celestes

Asimismo, dijo que "Paraguay tuvo solo dos partidos con Guillermo, pero hay que estudiar su comportamiento cuando dirigió a Boca Juniors, a Los Angeles Galaxy y a otros equipos"

Con relación a que va a poder hacer solo tres entrenamientos antes de viajar a Paraguay, porque el del miércoles de mañana también lo toma en cuenta, y lo difícil que es poder implantar su impronta como técnico, admitió expresó que se entrevistó "con gente que fue entrenadora de selecciones para analizar métodos, porque tenemos pocos días de entrenamientos, pero uno tiene que ser inteligente. Primero tener la selección para el selectivo que funcionará de sparring y las sesiones de videos para que los jugadores tengan, virtualmente, un entrenamiento más". No obstante, no quiso ahondar en lo que fue su charla con el extécnico celeste, el Maestro Óscar Tabárez.

Respecto a qué va a jugar Uruguay, el modelo de juego que tendrá con él al mando, dijo: “Mis equipos tienen una característica y voy a intentar que se mantenga. Proponer la presión lógicamente lleva tiempo. Tratar de ser un equipo agresivo, ser el más defensivo cuando no tengamos la pelota y el más ofensivo cuando la tengamos”.

También dijo que para los cuatro partidos que le vienen a Uruguay por las Eliminatorias (además de estos dos ante Paraguay y Venezuela, en marzo habrá que jugar con Perú de local y Chile de visitante), admitió que "tenemos que dormir con un ojo despierto y con el otro cerrado".

Tampoco quiso ahondar acerca del tema de la ausencia de Nahitan Nández debido a la denuncia de violencia de género que interpuso su expareja, aunque dijo: "No voy a hablar de quienes no están. Ojalá se pueda solucionar lo de Nández y de su familia".

D. Battiste

Alonso el día de su presentación con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso

Por otra parte, fue consultado acerca de si tiene noticias de la operación a la que fue sometido Ronald Araújo en su mano derecha y si podrá llegar a tiempo para jugar contra los paraguayos.

"El departamento médico de la selección mantuvo una con el de Barcelona. Hablamos con el médico que lo operó y las expectativas son muy buenas”, explicó.

En tanto, halagó la posibilidad de tener al profesor Óscar Ortega en su cuerpo técnico: "El profe Ortega llega con los futbolistas el lunes previo a los partidos. Es el número 1 a nivel del mundo y que haya aceptado este compromiso, es importantísimo".

También habló del contagio de covid-19 del capitán Diego Godín: "Espero que pronto pueda estar recuperado".

Fue consultado a su vez si tendrá injerencia en las designaciones de los técnicos de las selecciones juveniles, más allá de que él no fue quien decidió que Gustavo Ferreyra y Alejandro Garay de la sub 20 y sub 15, respectivamente.

"Hablaremos con el Ejecutivo para marcar el camino que deben tener la sub 20, sub 17 y sub 15", dijo.

Alonso también confirmó que el lunes 24 tendrá a todos los jugadores entrenando en el Complejo Uruguay Celeste, debido a que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pondrá un chárter, como informó Referí.