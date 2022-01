Alonso salió a la cancha para preparar a los juveniles que entrenarán con la mayor

El nuevo entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, comenzó a trabajar este lunes el Complejo Uruguay Celeste con el selectivo juvenil que hará de sparring de la selección mayor en la preparación de los próximos partidos frente a Paraguay y Venezuela.

Serán los dos primeros encuentros de Alonso al frente de la selección, que se ubica 7ª en la tabla de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y que debe sumar unidades en los últimos cuatro juegos para llegar al menos al quinto puesto de la clasificación (zona de repechaje) para tener opciones de clasificar.

De championes, short y remera, el DT estuvo en las canchas del predio dándole indicaciones a los juveniles, los que serán preparados para simular el juego de los guaraníes, rival del 27 de enero en Asunción, y de la vinotinto, a la que Uruguay recibirá el 1° de febrero en el Centenario.

⚽️ 𝑬𝒎𝒑𝒆𝒛𝒐́ 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏@AlonsoDT comenzó a trabajar en el Complejo Celeste con el Selectivo Juvenil.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/hNKIkDS91R — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 10, 2022

Para eso se convocaron a 29 jugadores con pasajes en las selecciones sub 20 y sub 17, las que no pudieron disputar el año pasado sus Sudamericanos y Mundiales a causa de la pandemia de coronavirus.

Alonso dijo en la conferencia de prensa de su presentación que se apoyará en el trabajo de los juveniles para inculcarle sus ideas de juego a los futbolistas de la selección mayor.

Los juveniles comenzaron a entrenar el próximo lunes en el Complejo Celeste y estarán a la orden de Alonso para ordenar trabajos a medida que vayan llegando los jugadores de la selección mayor a ponerse bajo sus órdenes.

Los juveniles convocados

Arqueros

Randall Rodríguez, 18 años, golero de Peñarol.

José Gabriel Arbio, 18 años, golero de River Plate

Facundo Machado, 17 años, golero de Nacional

Defensas

Joaquín Ferreira. 18 años, defensor de Peñarol

Mateo Ponte, 18 años, lateral derecho de Danubio, tiene 13 partidos en Primera

Federico López, 17 años, zaguero de Danubio

Mateo Urrutia, 18 años, zaguero de Montevideo City Torque

Andrés Madruga, 18 años, defensor de Peñarol

Agustín Rodríguez, 18 años, defensor de Peñarol

Mateo Antoni, 18 años, defensor de Nacional

Germán Peralta, 17 años, defensor de Nacional

Mathías De Ritis, 18 años, lateral izquierdo de Peñarol

Santiago Otegui, 18 años, defensor de Nacional

Volantes

Martín Suárez, 17 años, volante central de Wanderers, jugó tres partidos en Primera en la temporada 2020

Santiago Milano, 18 años, volante central de Montevideo City Torque

Juan Manuel Martín, 18 años, volante central o enganche de Montevideo City Torque

Franco González, 17 años, volante externo o extremo de Danubio

Ignacio Chocho, 17 años, volante de Nacional

Germán Barrios, 17 años, volante de Defensor Sporting

Augusto Scarone, 17 años, volante de Nacional

Delanteros y extremos

Guillermo López, 18 años, delantero de Nacional

Juan De Los Santos, 18 años, puntero de River Plate

Pablo Viudez, 17 años, extremo o puntero de Defensor Sporting

Diego Castrillo, 18 años, delantero de Defensor Sporting

Luciano Rodríguez, 18 años, extremo de Progreso, ya suma 28 partidos en la Primera del gaucho

Andrés Ferrari, 18 años, delantero de Defensor Sporting

Rodrigo Rey, 17 años, extremo de Racing, jugó cuatro partidos en el ascenso en 2021

Ezequiel Mereles, 16 años, delantero de Atenas, lo hizo debutar Diego Forlán a los 15 y suma 7 partidos en el primer equipo de los carolinos

Diney Ramírez, 17 años, delantero de Rentistas