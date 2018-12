Luis Aguiar se despidió de Nacional con un mensaje de agradecimiento

Luis Aguiar se despidió del Club Nacional de Football con un mensaje publicado en sus redes sociales en el que indica que el presidente de la institución, José Decurnex, le comunicó que no se le iba a renovar el contrato y en el que agradece a compañeros y funcionarios.

“Ante la llamada del presidente del Club Nacional de Football informándome que no renovarán mi contrato quisiera agradecer a funcionarios que me han hecho sentir uno más y con muchísimo cariño y respeto, a la gente e hinchada que poco a poco fue valorando mi esfuerzo y dedicación para con el club y un compromiso que siempre fue reflejado más allá de partidos buenos o malos”, escribió el Canario, cuyo contrato con los albos finalizaba este 31 de diciembre.

“Un año cargado de momentos emotivos donde uno crece y aprende a valorar, respetar y mirar diferente la vida más allá del fútbol”, agregó el volante con pasado en Peñarol que llegó a los tricolores bajo expreso pedido de Alexander Medina y que dividió las aguas de los hinchas.

Aguiar también agradeció a una de las funcionarias de Los Céspedes con quien aparece en la foto que ilustra su mensaje en Instagram. “Una gran persona y madre para cualquier jugador que pise Los Céspedes. Te voy extrañar Enana!!!!”

“Gracias jugadores, compañeros, amigos que me han hecho sentir uno más y siempre me defendieron como nadie. Lo mejor para el 2019 a todos!! GRACIAS!!!”, agregó el volante, quien pretendía tener una revancha en los tricolores pero no fue tenido en cuenta para el año 2019.

No siguen

Además de Aguiar, Leandro Barcia y Jorge Fucile recibieron este lunes la notificación de que sus contratos tampoco iban a ser renovados.

El presidente José Decurnex se comunicó personalmente con los futbolistas y les anunció la decisión.

Los otros jugadores a los que se les vencía el contrato este 31 de diciembre son Rodrigo Erramuspe, Alexis Rolin, Alfonso Espino, Santiago Romero, Facundo Waller, Álvaro “Tata” González, Carlos De Pena, Gonzalo Bergessio y Pierre Webó. De momento el club no ha confirmado quiénes no iban a ser tenidos en cuenta y a quiénes sí iban a renovar.

Juveniles para la pretemporada

Nacional también comunicó este lunes la nómina de juveniles que siborán a la Primera división para realizar la pretemporada. Ellos son: Nicolás Rodríguez, Renzo Orihuela, Facundo Parada, Agustín Sant’Anna, Santiago Merlo, Leandro Añazco, Emiliano Martínez, Alfonso Trezza, Martín Satriano y Santiago Rodríguez.