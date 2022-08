Renunció Luis Calabria, número tres del Ministerio del Interior, tras atenderse en el Hospital Policial

El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, presentó la renuncia a su cargo a través de una carta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

En el documento al que accedió El Observador, Calabria reconoce que el 1° de julio se hizo una consulta oftalmológica en el Hospital Policial. "Más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar, al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia al cargo", señala el texto.

Calabria asumió en el Ministerio del Interior el 1° de marzo de 2020, integra el sector Alianza Nacional y era un hombre de confianza de Jorge Larrañaga. Antes había sido prosecretario del Senado.

La renuncia se produce en momentos en que el oficialismo cuestiona al senador del Frente Amplio (y exdirector del Ministerio del Interior), Charles Carrera, por haber atendido a su expareja en el Hospital Policial.

El lunes, Lacalle Pou había sido consultado en La Paloma si alguna autoridad política o familiar se atendía en el Hospital Policial. "No lo puedo asegurar... ¿pero saben de alguien ustedes? Supongo que no, espero que no. Espero más que supongo", respondió.

A continuación la carta completa:

"Por estos días se ha suscitado una polémica por la utilización de los servicios del Hospital Policial por parte de ciudadanos civiles, ajenos a la vida institucional del Ministerio, y también, por la utilización por parte de cargos políticos que si bien están relacionados al Inciso, no dejan de tener esa condición de civil. En mi caso, el día 1 de julio de este año, tuve una consulta oftalmológica. Más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar, al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de Gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia al cargo de Director General del Ministerio del Interior.

He dedicado mi vida al servicio público, dedicando mi mayores esfuerzos para mejorar la vida de mis compatriotas, y tuve la oportunidad gracias a su confianza, de haber podido cumplir tareas en el Ministerio del Interior junto al Ministro Luis Alberto Heber, y a quien fuera mi líder político, el Dr. Jorge Larrañaga. Asimismo, pude compartir tareas con los policías de mi país, lo cual representa un enorme orgullo.

Sin otro particular, saluda atentamente Luis Fernando Calabria Barreto".