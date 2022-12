Luis Enrique y su sorpresa tras el partido entre España y Japón: "¿Hemos estado eliminados?"

El entrenador de España, Luis Enrique, es una de las estrellas de este Mundial de Qatar 2022 por su aparición como streamer en Twitch y sus respuestas a la prensa. Sin embargo, ayer las risas casi se le terminan al técnico, que mientras perdía 2-1 con Japón por la última fecha del Grupo E estuvo tres minutos fuera de la copa, cuando Costa Rica vencía 2-1 a Alemania.

En ese momento Japón y Costa Rica tenían 6 puntos, 2 más que España y 5 más que Alemania. La selección alemana dio vuelta el resultado, derrotó 4-2 a los centroamericanos, y España pasó a la siguiente ronda a pesar de su derrota como segunda en el grupo, gracias a la diferencia de gol que obtuvo en la victoria 7-0 contra Costa Rica.

Cuando Luis Enrique llegó a la conferencia de prensa post partido dijo no saber nada de eso, y su reacción cuando se lo mencionó un periodista fue de sorpresa: "¿Cómo? ¿Qué hemos estado eliminados? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me llego a enterar me da un infarto", dijo el extécnico de Roma y Barcelona.

En los últimos días la prensa española especuló con la posibilidad de que España perdiera de forma voluntaria su partido con Japón para pasar de fase en el segundo lugar del grupo, con el fin de tener una fase final con rivales de menos nombre.

Japón, que jugará en los octavos de final contra Croacia, tendrá en sus cruces a rivales como Holanda, Argentina y también a Brasil, que ya está clasificado en el Grupo G. España, por su parte, se enfrenta a Marruecos en octavos y tiene como mayores contendientes a Inglaterra, Francia y posiblemente Portugal, que lidera el Grupo H a falta de una fecha y con tres puntos de diferencia.

No obstante, Luis Enrique descartó esa posibilidad antes del partido y desmintió que la derrota contra Japón haya tenido esa intención. "Yo quería ser primero y ganar", dijo el entrenador, quien cree que su selección entró "en modo colapso".

"No tengo nada que celebrar, no estoy nada contento. Si Japón nos tiene que meter dos más, nos los mete", agregó.

De cara al partido con Marruecos, Luis Enrique expresó que el equipo se debe "recuperar emocionalmente" y tiene que "prepararse al máximo" para enfrentar a "la revelación del Mundial". "Va a ser muy difícil", auguró el entrenador español.