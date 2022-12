¿Salió la pelota de Japón? El efecto esfera y la imagen que FIFA aún no mostró en el gol ante España en el Mundial

El segundo gol de Japón ante España generó una enorme polémica, de las más intensas de este mundial. Y tuvo consecuencias grandes: eliminó a Alemania y bajó a España al segundo lugar del Grupo E, lo que implica ir por el lado opuesto del cuadro que si hubiese sido primero.

¿Se fue o no se fue? Esa es la gran pregunta, sobre todo porque la transmisión oficial de TV no mostró cuál fue la imagen que llevó a los árbitros de VAR a recomendar al juez revisar la jugada, y que llegó al juez principal a tomar la decisión.

La imagen del costado, por la distancia y la definición de la imagen, no permite una decisión concluyente. En esa jugada no está la tecnología de sensor de línea de gol, que sí está dentro del arco para decidir si la pelota atravesó enera la línea. Pero la FIFA sí puede utilizar una imagen en 3D, que se construye con las diferentes cámaras, que permita una decisión más fidedigna, y que han mostrado en algunas jugadas polémicas.

El efecto esfera

Es lo principal a tener en cuenta. La regla dice que la pelota está afuera de la cancha (o dentro del arco) cuando cruza la línea en su totalidad. Eso incluye a la porción del esférico que no toca el suelo, lo que en algunos casos lleva a un efecto visual que, desde el ángulo incorrecto, da una imagen casi segura de que la pelota cruzó la línea cuando no lo hizo.

La regla 9.1 (Balón en juego) dice:

Balón no en juego: El balón no estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire;

Y l repasar la regla 11 (el gol), la FIFA hace mención específica a ese concepto con imágenes: la pelota tiene que atravesar completamente la línea

Lo que dice el reglamento

Estas dos imágenes, externas al hecho, prueban ese fenómeno.

Hay q verla de arriba. Para algo tiene sensores. Con q la punta este adentro vale pic.twitter.com/TFWWz1xwe1 — Pablo Carballido (@pablocarballido) December 1, 2022

AFP y TV

Un ejemplo del efecto visual: las últimas 3 parecen atrás de la línea, pero solo una lo está

Y de hecho, diferentes fotos sacadas de la jugada de la polémica, o capturas de video, desde ángulos diferentes, permiten llegar a conclusiones diferentes. Además, no se puede afirmar con total seguridad que sean del exacto mismo momento todas.

AFP y TV

En esta imagen parece estar adentro

AFP y TV

La imagen de tv, al limite

AFP y TV

Otra toma desde atrás: parece irse

AFP y TV

La toma desde arriba parece mostrar que se fue

La pelota se fue o no? No lo sabemos, porque no sabemos el proceso exacto de decisión del VAR.