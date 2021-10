Luis Suárez fue nominado al jugador del mes en España: mirá con quienes compite

Luis Suárez fue nominado al premio Jugador del Mes de octubre de la liga española. El atacante uruguayo, que marcó tres goles y brindó una asistencia en los partidos disputados ante Barcelona y Real Sociedad, demostró un gran nivel que le valió ser incluido entre los siete candidatos al galardón.

El delantero de la selección uruguaya compite con David Alaba (Real Madrid), Raúl de Tomás (Espanyol), Rodri (Real Betis), Rafa Mir (Sevilla), Manu Sánchez (Osasuna) y Le Normand (Real Sociedad).

EFE/Kai Forsterling

Suárez compite con Alaba, defensa de Real Madrid, quien marcó un gol en el último clásico

Esta semana Suárez completó 28 goles en 50 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, igualando así el arranque que tuvo con el Barcelona.

En una charla que mantuvo para ESPN Brasil con su excompañero de selección Diego Lugano, Suárez habló sobre su futuro: “Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles”, expresó el salteño.