Luis Suárez nuevamente no fue convocado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para los próximos partidos por Eliminatorias 2026 del mes de octubre ante Colombia y Brasil.

Así lo confirmaron a Referí fuentes vinculadas al combinado celeste, luego de que este domingo la información fuera adelantada por el periodista Martín Charquero.

Suárez, que no ha estado citado por Bielsa para los amistosos de junio ni para los dos primeros partidos de Eliminatorias ante Chile y Ecuador, tampoco estará para los próximos juegos ante Colombia y Brasil.

AFP

Suárez en Gremio

El entrenador dio este domingo la lista de jugadores reservados para la próxima Fecha FIFA, la que no se hizo pública, con las reservas hechas de forma directa a cada club, y el goleador histórico de la selección uruguaya no fue incluido.

La nueva ausencia de Suárez nuevamente llamó la atención ya que el delantero se encuentra en un buen momento en Gremio de Porto Alegre, con goles y siendo líder de su equipo.

Además, la posibilidad de que vuelva a ser convocado se abrió un poco más luego de la actuación de los delanteros convocados en los pasados partidos.

Pero finalmente el delantero no fue reservado ni convocado por Bielsa.

Estas dos fechas de Eliminatorias se jugarán entre jueves 12 y viernes 13 de octubre, el primero de los encuentros, y el martes 17 el segundo.

En el caso de Uruguay, el jueves 12 enfrentará a Colombia en Barranquila, y el martes 17 a Brasil en el Estadio Centenario.

Lo que ha dicho Bielsa sobre Luis Suárez

El día de su presentación oficial como técnico de Uruguay, el 17 de mayo pasado, Bielsa expresó: "No he hablado con cada uno de ellos. Creo que sí, que corresponde hablar, escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo”, dijo en la conferencia de prensa.

También indicó que “no tengo una posición previa establecida y en el caso de los jugadores claramente identificados por su edad, hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”.

PABLO PORCIUNCULA / AFP

Suárez en Qatar 2022

Luego de su presentación Bielsa mantuvo reuniones a través del Zoom con la mayoría de los jugadores que iba a convocar, pero no lo hizo con Suárez o Cavani.

El 2 de setiembre, antes de conocerse la lista de convocados para enfrentar a Chile y Ecuador, Bielsa fue consultado nuevamente en conferencia de prensa por ambos delanteros. "Saben que yo no he hablado con ellos y por ese motivo fui descripto como un mentiroso públicamente. La información que se hizo pública es que yo he mentido a los uruguayos porque iba a hablar con ellos, y efectivamente no he hablado. Yo tengo mucha consideración por los jugadores considerados ídolos, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido, nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición", expresó.

También dijo que "es imposible que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado, o a Cavani, o a ningún otro. Yo no puedo retirar a ningún jugador de la selección. Yo no puedo quitarle al fútbol lo poco valioso que le queda, que es el hecho de jugar por nada, de jugar por amor a la camiseta. Cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede entre la relación dinero-fútbol, aparece la selección de un país como un escenario virgen, que no está contaminado por el dinero todavía. Por eso sufre las postergaciones en el calendario que sufre. ¿Cómo yo me voy a permitir decirle a Suárez o Cavani que no son seleccionables?", indicó.

El 8 de octubre sale la lista; ¿cuándo comienza a entrenar Uruguay?

Bielsa comenzará a trabajar con los futbolistas uruguayos entre el domingo 8, cuando se espera que salga la lista de convocados, y lunes 9 de octubre, a medida que sus clubes los vayan liberando.

De acuerdo a lo que establece la FIFA, los jugadores deben estar a disposición de su selección a partir del lunes previo al inicio de la semana de Eliminatorias, esto sería el día 9.

La AUF aún no confirmó el plan de trabajo de preparación para el partido ante Colombia, pero la primera opción que manejan es que los jugadores vuelen directo a Barranquilla para trabajar desde el primer día en Colombia.

Si eso finalmente ocurre evitarían el viaje Europa-Montevideo-Barranquilla (en tres días) por un traslado directo a Colombia. Luego del partido de la tercera fecha vuelan en chárter a Uruguay para jugar el martes 17 ante Brasil.

En la época de Tabárez la selección tomó la opción de entrenar en Guatemala antes de viajar a Costa Rica para jugar el Repechaje del Mundial 2010 y en una de las últimas ocasiones que jugó en Barranquilla, también concentró a sus jugadores en Panamá para evitar el traslado Europa-Montevideo-Barranquilla en tres días.