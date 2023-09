Luis Suárez le pidió a Gremio que no le avise si es reservado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya

Se acerca una nueva ventana de Eliminatorias para el Mundial 2026 y por tanto el técnico de la selección uruguaya Marcelo Bielsa debe entregar una nueva lista de jugadores reservados.

Existe expectativa por saber quienes son los jugadores elegidos para enfrentar a Colombia y Brasil y especialmente si alguno de los jugadores históricos estarán en ella.

Según pudo saber Referí, Luis Suárez aún no recibió ninguna llamada, ni de Gremio (su club), ni de Bielsa y tampoco de la AUF.

Suárez, su actualidad en Gremio

El delantero le solicitó el mes pasado a Gremio que no le avisara si llegaba alguna notificación porque lo lógico sería recibir una llamada de parte de la selección.

La ausencia de Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Martín Cáceres (Diego Godín se retiró antes del inicio de las Eliminatorias) en la primera lista de jugadores convocados por Bielsa hizo ruido, porque se trata de jugadores históricos de la selección y que están en actividad.

Aunque no hubo información oficial, la decisión del técnico argentino pudo tener como argumento que Muslera y Cavani arrastraban una fecha de suspensión en las Eliminatorias desde el Mundial de Qatar, aunque podían estar a la orden contra Ecuador, y que Suárez había tenido inconvenientes en la rodilla por la exigente agenda del fútbol brasileño.

Lo que dijo Marcelo Bielsa de Suárez y Cavani

El día de su presentación oficial como técnico de Uruguay, el 17 de mayo pasado, Bielsa expresó: "No he hablado con cada uno de ellos. Creo que sí, que corresponde hablar, escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo”, dijo en la conferencia de prensa.

También indicó que “no tengo una posición previa establecida y en el caso de los jugadores claramente identificados por su edad, hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”.

Luego de su presentación Bielsa mantuvo reuniones a través del Zoom con la mayoría de los jugadores que iba a convocar, pero no lo hizo con Suárez o Cavani.

Pablo Porciúncula / AFP

Último partido de Suárez en la selección, contra Ghana en el Mundial

El 2 de setiembre, antes de conocerse la lista de convocados para enfrentar a Chile y Ecuador, Bielsa fue consultado nuevamente en conferencia de prensa por ambos delanteros.

"Saben que yo no he hablado con ellos y por ese motivo fui descripto como un mentiroso públicamente. La información que se hizo pública es que yo he mentido a los uruguayos porque iba a hablar con ellos, y efectivamente no he hablado. Yo tengo mucha consideración por los jugadores considerados ídolos, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido, nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición", expresó.

También dijo que "es imposible que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado, o a Cavani, o a ningún otro. Yo no puedo retirar a ningún jugador de la selección. Yo no puedo quitarle al fútbol lo poco valioso que le queda, que es el hecho de jugar por nada, de jugar por amor a la camiseta. Cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede entre la relación dinero-fútbol, aparece la selección de un país como un escenario virgen, que no está contaminado por el dinero todavía. Por eso sufre las postergaciones en el calendario que sufre. ¿Cómo yo me voy a permitir decirle a Suárez o Cavani que no son seleccionables?", indicó.

La actualidad de Suárez y Cavani

Luis Suárez, con 68 goles en 134 partidos, es el goleador histórico de la selección uruguaya.

Edinson Cavani, con 58 goles en 133 partidos, le sigue en la lista.

Ambos debutaron con Óscar Tabárez, el Pistolero en 2007 y el Matador en 2008.

Además, Cavani convirtió 437 goles en 808 partidos y es el séptimo máximo goleador del mundo en actividad, y Suárez, con 542 es el cuarto en la lista después de Cristiano Ronaldo, Messi y Lewandowsky.

ALEJANDRO PAGNI / AFP

Cavani en Boca

En la actualidad, Suárez es el titular y segundo capitán de Gremio de Porto Alegre, mientras que Cavani juega con la 10 de Boca Juniors.

El Pistolero llegó a principio de año al conjunto brasileño, después de actuar unos meses en Nacional para no perder forma de cara al Mundial de Qatar. Con 19 goles es el máximo artillero del equipo en la temporada, si bien pasó algunas semanas con problemas de rodilla, lo que determinó el corte de su contrato a fin de año y no a fines de 2024 como se firmó en primera instancia.

El Matador, mientras tanto, llegó a Boca a fines del pasado mes de julio, después de un final poco feliz en Valencia. Su llegada al club argentino generó una gran expectativa, por lo que representa a nivel mundial. Su rendimiento en la cancha es destacado por el despliegue físico, a pesar de su escasa cosecha de goles: apenas hizo uno.