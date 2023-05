Presentación de Bielsa: ¿Qué dijo sobre el futuro de Suárez, Cavani y Muslera en la selección?

Marcelo Bielsa, el nuevo entrenador de la selección uruguaya, fue presentado este miércoles en el Estadio Centenario y una de las primeras preguntas que le hicieron en la conferencia de prensa fue si había hablado Luis Suárez, Edinson Cavani y Fernando Muslera, tres históricos del combinado.

“No he hablado con cada uno de ellos”, respondió el DT, quien adelantó que mantendrá un diálogo con ellos.

“Creo que sí, que corresponde hablar, escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo”, dijo.

“No tengo una posición previa establecida y en el caso de los jugadores claramente identificados por su edad, hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”, dijo con respecto a los tres jugadores que están en los últimos años de su carrera y su posibilidad de que vuelvan a estar en el combinado bajo su conducción

Los tres futbolistas tienen 36 años y siguen en actividad en sus equipos: Suárez en Gremio de Porto Alegre, Cavani en Valencia y Muslera en Galatasaray.

El pasado Mundial Qatar 2022 fue considerado como “el último baile” para esa generación, al igual que Diego Godín y Martín Cáceres, pero tras el torneo ninguno de ellos tres manifestó que se bajaba de la selección, por lo que no se descarta que vuelvan a ser convocados.

Luego amplió su respuesta, ante la pregunta de si su primera respuesta significaba que no iba a tener en cuenta a Suárez y Cavani. "No dije eso ni lo contrario, entonces no ha intepretado equivocadamente. Simplemente dije que cualquier decision que involucre a algún jugador uruguayo con antecedentes históricos no puede ser tratado sin escucharlos, soy muy respeutoso de los ídolos porque son patrimonio de la gente. El ídolo es un metal precioso para los más pobres. Entonces jamás haría conscientemente algo que pudiera dañar a un ídolo".

