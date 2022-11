Luis Suárez se despide entre lágrimas de Nacional y le devolvió la 9 a Gigliotti

Nacional celebra este domingo la Fiesta del Campeón, un evento para celebrar el Campeonato Uruguayo ganado el pasado domingo ante Liverpool y también para que sus hinchas despidan a Luis Suárez quien dijo: "Es un hasta luego, no voy a volver a jugar, pero sí volver al club en algún momento".

Sobre la hora 16.14 el cuerpo técnico salió al campo de juego del Gran Parque Central donde se montó un estrado sobre la mitad de la cancha.

Óscar Javier Morales se llevó ahí la primera gran ovación de la tarde.

Los jugadores pisaron el campo a la hora 16.19 y Brian Ocampo mandó un video desde España que fue transmitido por la pantalla gigante.

Luis Suárez le devolvió la número 9 a Emmanuel Gigliotti en reciprocidad con el gesto que tuvo el argentino en su arribo de ofrendarle la camiseta que estaba usando.

"Cada uno de ustedes se tienen que sentir orgulloso hoy en día, la gente habla a nivel mundial de lo que hizo a hinchada de Nacional. Quiero agradecerle al presidente, al cuerpo técnico por haberme tratado como me trató desde el principio, a toda la gente del staff de Nacional, a los compañeros por el trato diario, disfruté cada día y momento. Me llevo un grupo fantástico, muy agradecido, me llevo el recuerdo de todos ustedes. A estas tres personas que me dio mi mujer", dijo Suárez abrazado por sus hijos y no pudo contener el llanto. "Es un hasta luego, no voy a volver a jugar, pero sí volver al club en algún momento".