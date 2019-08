Maestros de Montevideo paran este jueves por agresión a docente

El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) resolvió un paro de 24 horas para este jueves en todas las escuelas de la capital uruguaya, según informó El País y confirmó El Observador con la secretaria general del gremio, Daysi Iglesias.

La medida fue tomada tras una agresión de una madre en la tarde de este miércoles a una maestra de la Escuela N°277, ubicada en la zona de Piedras Blancas. "La mujer agredía para todos lados. Otras maestras, por intentar evitar los golpes, también fueron golpeadas. Hubo amenazas, hubo insultos irrepetibles. Yo no entiendo que se digan esas cosas delante de niños. Es vergonzoso", dijo Iglesias a El Observador.

La madre había sido citada a una entrevista con la maestra del niño este miércoles para hablar de una situación del alumno que Iglesias prefirió no revelar. Según dijo la sindicalista, esa reunión fue en buenos términos y todos los actores se comprometieron a dar sus mayores esfuerzos para que la situación mejore.

Camilo dos Santos

Sin embargo, luego de finalizada la entrevista la madre -sin motivos, según Iglesias- comenzó con un "desajuste total". Según describió, la docente terminó herida con "moretones en el brazo" y "arañazos en el cuello".

Iglesias recordó que desde hace más de un año que no se registran golpes de madres a maestras. De todas formas, ante este nueva agresión, las maestras tomarán esta medida como lo tienen establecido cada vez que hay un nuevo caso de violencia.

Según dijo, la máxima preocupación del sindicato es que los alumnos no generen un "ciclo reproductor" con estas situaciones.

"Mi familiar, mi referente, opera de esa manera, y por tanto, ¿qué se puede esperar? Yo ahora tengo ocho y nueve años y mañana voy a tener 15 y 16 y voy a operar de la misma manera porque el círculo no se ha tocado, no se le ha puesto un límite a estas situaciones que no son de relacionamiento social", remató.