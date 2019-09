Maestros de Montevideo paran este jueves por nueva agresión a docente

El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) resolvió un paro de 24 horas para este jueves en todas las escuelas de la capital uruguaya, según informó Canal 4 y confirmó El Observador con la secretaria general del gremio, Daysi Iglesias.

La medida fue tomada tras una agresión de una madre en la mañana de este miércoles a una maestra de la Escuela N°20, ubicada en 8 de octubre entre las calles Felipe Sanguinetti y María Stagnero de Munar. "La madre el día anterior (este martes) había agredido verbalmente a una auxiliar y en el día de hoy (miércoles) a las 8:30 horas, la maestra salió a señalarle a la madre que eso no debía ser así y allí fue que sucedió la agresión física a la maestra". dijo Iglesias a El Observador. Según especificó, la docente recibió "golpes en la cara" además de una "agresión verbal".

La sindicalista manifestó su preocupación por las reiteradas situaciones de violencia que han ocurrido en los últimos días en varias escuelas. Según informó, este martes, en otra escuela de Montevideo -que no reveló cual era-, un niño de 12 años tuvo una crisis y pateó a su maestra en el piso. La maestra está con licencia médica debido a los golpes y el niño fue intervenido con atención psiquiátrica.

Camilo dos Santos

El jueves pasado, los maestros de Montevideo ya habían parado por una agresión de la Escuela N°277, ubicada en la zona de Piedras Blancas. "La mujer agredía para todos lados. Otras maestras, por intentar evitar los golpes, también fueron golpeadas. Hubo amenazas, hubo insultos irrepetibles. Yo no entiendo que se digan esas cosas delante de niños. Es vergonzoso", dijo Iglesias a El Observador en aquella oportunidad.

Iglesias recordó la semana pasada, ante esa agresión, que desde hace más de un año que no se registraban golpes de madres a maestras. De todas formas las maestras decidieron parar como lo tienen establecido cada vez que hay un nuevo caso de violencia. Según dijo, la máxima preocupación del sindicato es que los alumnos no generen un "ciclo reproductor" con estas situaciones.

"Mi familiar, mi referente, opera de esa manera, y por tanto, ¿qué se puede esperar? Yo ahora tengo ocho y nueve años y mañana voy a tener 15 y 16 y voy a operar de la misma manera porque el círculo no se ha tocado, no se le ha puesto un límite a estas situaciones que no son de relacionamiento social", señaló.

Iglesias informó que enviaron una nota a Presidencia de la República para solicitar que se lleve adelante una campaña de bien público que procure frenar las agresiones dentro de centros educativos.

La asamblea del sindicato, que se suele hacer el mismo día que se toma la medida, se hará el viernes. La reunión se adelantará porque para este jueves ya estaba convocada un evento con comisiones de fomento y padres de escuelas públicas de los barrios Cerro, Teja, Nuevo París, Paso Molino, Colón, Abayubá, Paso de las Duranas, Sayago y Lezica para intercambiar visiones sobre la situación de la enseñanza Primaria y sumar reclamos que luego se volcarán ante los candidatos a la Presidencia de la República. La reunión se hará a las 17:30 horas en la sede del sindicato de INAU.