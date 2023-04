Malestar en Peñarol por el viaje intempestivo de Ignacio Laquintana al fútbol de Brasil

Ignacio Laquintana fue una de las grandes figuras de Peñarol en el clásico en el que venció 2-0 a Nacional este sábado en el Estadio Campeón del Siglo, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura.

Como informó temprano en la mañana de este domingo Referí, el futbolista ya sabía que era su último encuentro con la camiseta carbonera, en la jornada dominguera viajó hacia Brasil para firmar contrato con Red Bull Bragantino por cinco años.

Más allá de esto, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, no ocultó su molestia por este viaje de Laquintana al fútbol brasileño.

Ruglio comenzó diciendo que el técnico del club, Alfredo Arias, no sabía nada de esta posibilidad de pase, previo al clásico contra Nacional.

"Nunca supo Arias antes del clásico que estaba hecho lo de Laquintana", dijo el presidente este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

No obstante, Ruglio aclaró que Laquintana "viajó sin autorización de Peñarol a San Pablo, a influjos de su representante (Marcelo Tejera)".

El titular carbonero dijo que cuando se enteró de la posibilidad de este pase entre semana, fue personalmente hasta Los Aromos para hablar con el futbolista para ver si estaba o no pronto para el clásico o con la cabeza en el pase.

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Laquintana festeja su gol en el clásico ante Nacional

"Me dijo que no se quería perder el clásico por nada del mundo y era verdad, porque ayer (este sábado), lo demostró", añadió.

Y luego indicó: "A los jugadores del club siempre le decimos que no importa cuánto le llene la cabeza su representante, tienen contrato con Peñarol".

Ruglio dijo que en esta jornada del domingo "veremos los pasos legales a seguir. Ya le enviamos un mail a Red Bull Bragantino para decirles que las cifras que habían pasado, no son las que se habían hablado".

Según el presidente de Peñarol "Tejera (el representante de Laquintana) primero me dijo que no se iba a hacer el pase, después que quería que jugara en Brasil, después que si igualábamos la misma oferta del club brasileño, cosa que hicimos, el jugador se quedaba. Finalmente, decidió viajar".

Peñarol tiene un 25% de la ficha de Laquintana.

"Tejera nos dijo que si le mandábamos por escrito que igualábamos la oferta, lo firmaba y se quedaba. Pero no lo hizo", agregó Ruglio.

Y añadió: "Después lo que nos pasa siempre, nuestra liga seduce poco y los futbolistas pretenden irse".

Laquintana tenía contrato hasta agosto "y le habíamos ofrecido dos veces una mejora de contrato".

Peñarol no invirtió nada cuando él llegó, y la venta total al club brasileño es de US$ 1.500.000, por lo que a los carboneros le quedarán US$ 375.000.