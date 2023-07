Manini le "bajó perfil" al impulso de un diputado cabildante para convocar a tres ministros

En la tarde del miércoles, el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, avisó a los coordinadores de bancada de los socios de la coalición que en la sesión de esa jornada plantearía en sala la convocatoria al Parlamento de tres ministros de Estado por presuntas irregularidades en la actividad minera.

El legislador ya había comunicado esa intención semanas atrás en el grupo de WhatsApp que comparten los dirigentes de la coalición en la Cámara de Diputados. Sodano pretendía llamar a los ministros de Industria (Omar Paganini), Transporte (José Luis Falero) y Ambiente (Robert Bouvier) en régimen de comisión general, para lo que requería los votos de los socios, aunque tampoco descartaba acordar con el Frente Amplio un llamado a sala en caso de no tener los apoyos oficialistas.

Sin embargo, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado respondieron que no era "oportuno" concretarlo por estas fechas, en pleno tratamiento de la Rendición de Cuentas y con la proximidad de una interpelación al Ministerio de Ambiente ya solicitada por la oposición sobre el proyecto Neptuno en Arazatí.

En paralelo a la sesión ordinaria, que comenzó a las 16:00, la bancada de Cabildo Abierto tenía pendiente resolver si procedía de todas formas con el llamado. Algunos diputados dejaron entrever su incomodidad con sumar en este momento un nuevo frente de tensión con blancos y colorados.

Sobre las 17:22, el senador y líder del partido, Guido Manini Ríos, conversó por llamada de WhatsApp con el diputado Sodano, según reconstruyó El Observador.

Fuentes cabildantes señalaron que el líder del partido procuró "bajarle el perfil" al tema y finalmente acordó con el diputado aguantar la convocatoria hasta que termine la Rendición de Cuentas. El partido terminó postergando el tema y la sesión siguió como estaba previsto, con la votación del proyecto de tipificación del ciberdelito, uno de los estandartes cabildantes en la agenda legislativa.

"No se puede decir que acá no estuvo la delicadeza de hablar con los socios de la coalición. Ahora, si no aceptan, lo que voy a hacer yo –Martín Sodano y no Cabildo– es hablar con el Frente Amplio para ver si están dispuestos a llevarlo", había dicho Sodano a El Observador a fines de junio.

En una publicación en Twitter, el legislador había interrogado a los tres ministros respecto a "si realmente cuentan con las herramientas y la coordinación para hacer cumplir el Código de Minería".

"Creo que el Poder Ejecutivo tiene que darle las explicaciones correspondientes por toda la irregularidad que hay en la minería y el daño que causan al medio ambiente por no tener la capacidad de gestión que se necesita. Me preocupa que en esta situación de pureza extrema se pisen la sábanas... Todo yacimiento pertenece al Estado, no a las intendencias ni a las empresas viales, hagamos cumplir la reglamentación vigente, se necesita crear una unidad reguladora para la explotación Minera y castigar penalmente a quienes destruyan por intereses propios nuestros recursos naturales", concluía.