En carta a militantes, Manini dice que hay un "plan de Torre Ejecutiva" que implica una "ofensiva" contra él, Irene Moreira y todo Cabildo Abierto

El senador Guido Manini Ríos escribió una carta a militantes de Cabildo Abierto con duras críticas al Partido Nacional y al Partido Colorado, en respuesta a un informe de Santo y Seña en que el periodístico denunció irregularidades en la adjudicación de viviendas durante la administración de Irene Moreira. Fuentes cabildantes confirmaron a El Observador la autoría de la misiva, que circula desde el domingo por grupos de WhatsApp.

En esa carta, Manini Ríos aludió a una "ofensiva" del periodístico "no solo contra Irene sino" contra él mismo "y contra Cabildo Abierto, y siguiendo un plan dispuesto desde Torre Ejecutiva". El líder del partido refirió al caso de Olga Camacho, un pase en comisión a su despacho en el Senado y a quien la cartera accedió a una modificación de la vivienda por una fractura en el tobillo, informaron El País y Santo y Seña.

"A Olga Camacho no se le dio una vivienda, se le cambió la que tenía desde hace más de una década. Incluso la nueva es de menor valor que la anterior", alegó Manini Ríos sobre la adjudicación resuelta "por excepción" por la cartera cuando era encabezada por Irene Moreira, pese a la negativa del área jurídica.

"Al cambio se accedió ante una solicitud de ella por estar fracturada, y porque había viviendas libres a nivel de suelo. Para la que se le adjudicó y otra más anteriormente se había hecho un llamado a interesados y no se presentó nadie, por lo que no se perjudicó a nadie. No tiene sentido que teniendo viviendas libres a nivel de suelo se le negara el cambio a una persona fracturada con serias dificultades para subir escaleras. Se le hubiera dado a cualquier persona en esas condiciones, independiente de su simpatía política", justificó Manini Ríos.

"El informe de Jurídica del MVOT (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial) concluyó que no le correspondía la vivienda como discapacitada. Ese informe no impide que, por estar vacía, igualmente se le asigne. Los informes son recomendaciones, que no obligan a la Administración. En este caso claramente no permitir el cambio de vivienda hubiera sido un mal uso de los recursos disponibles", continuó el senador.

"Se suben al carro algunos frentistas como (Sebastián) Sabini, y sin aparecer, blancos y colorados, empeñados en demostrar que Cabildo es tan corrupto como ellos", acusó el líder del partido. "Nadie habla de que Irene cuando viajó a Europa, a su regreso devolvió más de 5 mil dólares que le dieron para viáticos. De eso nadie habla, quieren mostrarla como corrupta y, sin embargo, en cada una de las actuaciones que le acusan, ella se ajustó a derecho, y el Estado no perdió un peso, y la personada involucrada cumplió con los requisitos", desarrolló.

"El problema parece ser que favoreció a una cabildante", planteó. Es tremenda la hipocresía y el cinismo. Perece que los centenares de ingresos sin concurso a militantes blancos o colorados (y a frentistas) en ministerios e intendencias, los permisos de importación en la granja, los beneficios de todo tipo incluyendo y viviendas a nivel intendencias a militantes partidarios, y tantas otras acciones que vemos todos los días, están permitidos", arremetió.

"Si quedamos callados es otorgarle la razón a estos canallas, y eso va directamente contra Cabildo Abierto", concluyó Manini Ríos, y mandó un saludo a las filas cabildantes.