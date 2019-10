Manini Ríos: “los votantes de Cabildo Abierto jamás votarían a quienes prometen continuidad”

Una caravana de militantes de Cabildo Abierto partió este domingo desde la Fortaleza del Cerro hasta Pando, donde Guido Manini Ríos dio su discurso de cierre de campaña en el interior del país, acompañado de su compañero de fórmula Guillermo Domenech.

El excomandante en jefe del Ejército apuntó contra el candidato oficialista Daniel Martínez, que dijo este sábado que en un probable balotaje lo van a elegir votantes de Cabildo Abierto, del Partido de la Gente, del Partido Colorado e incluso del Partido Nacional.

“Que Martínez diga que espera recibir en noviembre los votos de Cabildo Abierto es una demostración más de que está totalmente ajeno a la realidad del país. Los votantes de Cabildo Abierto jamás votarían a quienes prometen continuidad”, dijo Manini Ríos. Además puso como ejemplo de continuidad a Gustavo Leal, ministro del Interior en un eventual nuevo gobierno oficialista y actual asesor de Eduardo Bonomi en esa cartera, y a las "caritas conocidas" del equipo económico del Frente Amplio.

Además, el excomandante dijo que si resulta electo “se van a hacer las investigadoras que no se permitieron” y que “los que usaron indebidamente los dineros públicos van a ir a la cárcel”.

Manini también se refirió a la seguridad y dijo que las Fuerzas Armadas "colaborarán donde pueden".

"Desde el primer día daremos el marco normativo para respaldar el trabajo de la policía, la Justicia, las cárceles, dar una lucha sin corrupción al narcotráfico. Hay que accionar todas estas medidas con firmeza y seguridad. Las Fuerzas Armadas colaborarán donde pueden, en la frontera, para lo que hay una ley; para frenar la porosidad de la frontera, en la cárcel de alta seguridad, donde requiera el Ministerio del Interior pero siempre actuando como Fuerzas Armadas... no haciéndolas patrullar las calles", aclaró.

También reivindicó su propia agenda de derechos que contemplará "a los más frágiles", entre los que mencionó a las personas con discapacidad, los celíacos, autistas, y las personas que no pueden acceder a los servicios de salud.

Sobre la educación, resaltó que la reforma que se encare debe tener participación de "todos los partidos" y con los docentes "en el centro".

"No puede ser bombardeada o boicoteada por un grupo corporativo, como pasó en este gobierno", dijo en referencia a los sindicatos educativos.

Por su parte, Domenech se refirió al candidato colorado Ernesto Talvi. “Los orientales no queremos, como dice un candidato (en referencia a Talvi), parecernos a Chile. No queremos parecernos a un país de Europa, no queremos parecernos a la desangrada Venezuela ni a esa atormentada Cuba. Queremos parecernos a Uruguay porque no necesitamos parecernos a nadie. Por eso somos un movimiento nacionalista”, expresó el candidato a la vicepresidencia.