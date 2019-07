Manini Ríos: "No voy a hacer alianzas con nadie, y menos con el FA"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, marcó distancia con los dichos de la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar, quien comparó al excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, con Hitler y lo consideró parte de una línea “bolsonarista” que se impone en el país. Sin embargo, el líder de Cabildo Abierto dijo que no está dispuesto a hacer alianzas con nadie, "y menos" con el Frente Amplio".

Consultado por el semanario Búsqueda sobre si hay puntos en común entre el Frente Amplio y el líder de Cabildo Abierto, el ministro del Interior e integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) respondió: “No sé si tiene puntos en común con la izquierda, lo que creo que la descalificación fácil no es correcta. No es correcto compararlo con Bolsonaro y con otras figuras de la derecha internacional”.

Los señalamientos contra Manini no se agotan en Villar. El presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, dijo una vez pasada la interna que le preocupaba el avance de sectores "conservadores y de derecha" que proponían alianzas con un "partido militar", en relación a Cabildo Abierto.

Para Bonomi, por otra parte, si bien es cierto que “representa un estamento” (el militar), a su juicio no es correcto que quienes lo han señalado “planteen lo que han planteado”. “Él tiene una defensa muy fuerte de la Caja Militar y creo que es condicionante para la participación de él en coaliciones de gobierno, no solo de izquierda. Eso sí es una cosa a muerte. Pero me parece que no caben las comparaciones fáciles”, apuntó.

En el Plenario Nacional que proclamó la fórmula entre Daniel Martínez y Villar, la candidata a vicepresidenta aseguró que la izquierda deberá, en los próximos meses de campaña, disputarle el terreno a un "brutal proyecto neoliberal que empieza con (Luis) Lacalle y que tiene su frontera en (Guido) Manini". “Yo no lo planteo” así, contestó Bonomi a la pregunta de si creía que Manini Ríos está en la frontera de un “brutal proyecto restaurador”, como había dicho Villar. “Yo creo que el proyecto restaurador se da porque quieren sacar al Frente porque lleva adelante un programa distinto. Y el programa que viene llevando la oposición desde 1990 en adelante es de un gobierno que protege a determinados sectores económicos y no a otros: bajar los costos del Estado, bajar el gasto social, bajar los salarios, y eso acompañado por un proceso de búsqueda de la competitividad a través de la devaluación, que es lo que pusieron arriba de la mesa los autoconvocados”, acotó el ministro.

Bonomi incluso no descartó la posibilidad de llegar a acuerdos con Cabildo Abierto. “Si el Frente gana sin mayorías, tiene que hacer acuerdos. ¿Con quiénes van a ser los acuerdos del Frente? Yo creo que con los que se pueda acordar más en cuanto al programa del Frente. Y no sé quién puede ser, hay que verlo. A negociar el programa del Frente yo me siento con cualquiera”, apuntó.

Dirigentes del MPP ya han evitado la confrontación contra el partido de Manini. La primera en salir al cruce de declaraciones contra Cabildo Abierto fue la vicepresidenta y dirigente del MPP, Lucía Topolansky. Entrevistada por el programa Fácil Desviarse aseguró que la declaración de Villar había sido "infeliz" y que no creía que Manini Ríos representara al "bolsonarismo".

"Yo no creo que represente eso. En eso tengo una visión distinta. El 'bolsonarismo', si es que existe, es una cosa muy distinta", sostuvo la vicepresidenta. De esta manera, añadió que las Fuerzas Armadas uruguayas "fueron siempre distintas a las brasileñas y a las argentinas", así como que Jair Bolsonaro tiene "fobia contra el mundo diferente, la educación y las minorías".

Además de Topolansky, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también se desmarcó de las declaraciones de Villar. "De Guido Manini Ríos escuché el discurso menos oligárquico de los últimos años", dijo en el programa Desayunos Informales en relación a las palabras que dedicó Manini, cuando todavía era comandante en jefe del Ejército Nacional, en el homenaje a Joaquín "Ansina" Lencina. El dirigente del MPP lo destacó como un eventual "aliado" en "algunos temas".

Este jueves, Manini Ríos citó una nota de El Observador en su cuenta de Twitter titulada "El estrecho vínculo entre el MPP y Manini Ríos que augura una alianza impensada" y negó cualquier posibilidad de acuerdo con el Frente Amplio. "Los maestros de la tergiversación están desesperados. Pasé de encubridor de asesinos a ser el Bolsonaro uruguayo, el rostro de Hitler, xenófobo... y ahora puedo ser un aliado del MPP... Ya dije que no voy a hacer alianzas con nadie, y menos con el FA. ¿Porqué están tan nerviosos?", escribió.

Los maestros de la tergiversación están desesperados. Pasé de encubridor de asesinos a ser el Bolsonaro uruguayo, el rostro de Hitler, xenófobo... y ahora puedo ser un aliado del MPP... Ya dije que no voy a hacer alianzas con nadie, y menos con el FA.Porqué están tan nerviosos? pic.twitter.com/31jbONGW6Q — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) July 25, 2019

La relación con Huidobro

Orsi también destacó el discurso que dio Manini Ríos en el entierro de Eleuterio Fernández Huidobro, en agosto de 2016. En ese entonces, el general –todavía en actividad– afirmó que el extupamaro era un "ser humano excepcional".

"Su capacidad de análisis le hizo entender que detrás de quienes atacaban a las Fuerzas Armadas estaban los centros de poder mundial a los que él combatió durante toda su vida. Eso lo despertó críticas y enemigos y le hizo profunda mella en su alma", aseguró Manini Ríos en el sepelio que se realizó en el cementerio del Buceo.

Manini Ríos asumió como comandante en jefe del Ejército en febrero de 2015. Aunque no contaba con el visto bueno del presidente Tabaré Vázquez, fue Huidobro quien lo promovió desde el Ministerio de Defensa Nacional. El dirigente del MPP lo eligió aún cuando en el "orden de derechas" –que suele ser la guía para los ascensos de grado de los militares– no estaba el nombre de Manini Ríos y cuando el nombre elegido por Vázquez había sido el de otro general: Nelson Pintos. Huidobro, antes, había ascendido a Manini a general.