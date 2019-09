Manini Ríos viajará a Brasil pero no quiso decir con quién se reunirá

El candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos viajará este martes a Brasil para reunirse con “personas relacionadas” al gobierno de Jair Bolsonaro. Al participar de una conferencia en la Cámara Española esta mañana confirmó la información que dio Todo Pasa, de Océano FM y ante una pregunta de uno de los asistentes a la actividad que preguntó: “¿Con qué fines viajará a Brasil? ¿Se reunirá con Jair Bolsonaro?”.

Manini Ríos se incorporó en la silla y respondió: “Es cierto. Pienso viajar a Brasil y no voy a decir con quién me voy a reunir porque no se ha hecho público todavía”. Y agregó: “Voy a establecer contactos apuntando al empleo de los uruguayos y a establecer lazos que puedan permitir mejorar la seguridad en la frontera”.

También resaltó la importancia de Brasil como socio comercial para el próximo gobierno: “Brasil es un actor fundamental en la región y en el mundo, aparte de ser uno de los que reciben la buena parte de de nuestras exportaciones. Nosotros tenemos que tener todos los mecanismos aceitados para que en el próximo gobierno Brasil sea un socio que le permita a Uruguay aumentar la oferta de empleo”.

Al final, llegó otra pregunta del público relacionada a Bolsonaro: “¿Se siente incómodo cuando lo comparan con Bolsonaro? Si es así, ¿por qué?”.

“No me siento ni cómodo ni incómodo”, contestó el candidato de Cabildo Abierto. “Cada uno obedece a la realidad de su país. Uruguay y Brasil son países totalmente diferentes. Bolsonaro tiene su propio perfil y su forma de actuar y creo que no corresponde la comparación”, opinó Manini. “Pero a la gente le encanta hacer comparaciones porque después que a uno lo pusieron en un perchero y ya está etiquetado no se necesitan más análisis de lo que dice, concluyó.