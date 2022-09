Manteca Martínez y la decisión de Edinson Cavani de no jugar en Boca: "No le dio"

Sergio "Manteca" Martínez estuvo presente el domingo en la Bombonera, donde Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate con gol de Darío Benedetto y el lunes brindó una entrevista a ESPN, donde fue consultado sobre Edinson Cavani y su negativa a jugar en Boca.

"No, no le dio me parece", expresó el Manteca y enseguida agregó, "no se dio".

El exjugador dijo que le hubiera gustado verlo con la camiseta de Boca, pero agregó: "Él tomó otra opción, Europa, quizá ya por edad se va a perder esta posibilidad de vestir la camiseta de Boca".

#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"ME HUBIESE GUSTADO VER A CAVANI EN BOCA"



Manteca Martínez se refirió a la frustrada llegada del goleador uruguayo al Xeneize.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/Yudrh83Ro7 pic.twitter.com/pSd3D0ZKiO — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 12, 2022

El festejo de Benedetto y sus compañeros de Boca el domingo, colgándose del alambrado, fue un guiño a Martínez, ya que se cumplieron 30 años de su gol con Boca a River, que luego celebró colgado del alambrado.

El festejo del Manteca

Debido a esto, el lunes el Manteca fue nombrado personalidad destacada del deporte por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Martínez fue goleador de Boca, partícipe del título del Apertura 1992