Revelan audio donde Byron Castillo dice que nació en Colombia: ¿Ecuador afuera de Mundial?

Este jueves se conocerá el fallo del Tribunal de Apelaciones de la FIFA por el caso de la nacionalidad de Byron Castillo, jugador que defendió a Ecuador en las últimas Eliminatorias, pero que se sospecha que nació en Colombia y está jugando con documentación falsa.

Esta semana el diario británico Daily Mail publicó que Ecuador puede ser expulsado del Mundial de Qatar tras revelar un audio en el que Byron Castillo reconoce haber nacido en Colombia, utilizar un pasaporte falso como ecuatoriano y ser encubierto por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La revelación durante la investigación de la FIFA sobre el caso de Castillo se produce días antes de que su Comisión de Apelaciones se pronuncie sobre el asunto, lo que ocurrirá este jueves.

La historia involucra supuestas identidades falsas y un aparente encubrimiento por parte de la Federación de Ecuador al lateral derecho que jugó ocho partidos en las últimas Eliminatorias.

Supuesto documento que demuestra que Castillo nació en Colombia

En el audio publicado Castillo afirma que nació en 1995 en vez de 1998, año que figura en su certificado de nacimiento ecuatoriano. Expresa que su nombre completo es Bayron Javier Castillo Segura, en vez de Byron David Castillo Segura, tal como figura en su documento de Ecuador.

También describe la salida de la ciudad colombiana de Tumaco hacia la ecuatoriana San Lorenzo para seguir su carrera en el fútbol y nombra al empresario que le proporcionó nueva identidad.

La grabación proviene de una entrevista formal realizada por el jefe de la Comisión Investigadora de la FEF con Castillo en 2018.

Asimismo, este lunes el abogado ecuatoriano de Castillo, Andrés Holguin, aseguró que no tiene efecto el audio que usó Chile en su afán de eliminar a Ecuador del Mundial de Qatar, pues dijo que es una pieza que ya ha sido descartada en el proceso.

AFP

Byron Castillo

"El audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo", señaló Holguín al ser entrevistado por una radio de Quito.

La FIFA investiga a Castillo desde abril cuando recibió una denuncia oficial de la Federación Chilena de Fútbol, ​​que afirmaba que no era elegible para representar a Ecuador porque es un ciudadano colombiano que ingresó a Ecuador como inmigrante ilegal.