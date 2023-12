Marcelo Irachet, periodista histórico de Canal 4, fue reconocido por su trayectoria

El periodista Marcelo Irachet, histórica figura de Canal 4, fue reconocido por su trayectoria en los medios de comunicación uruguayos, junto a otros dos colegas: Claudia García y Xabier Lasarte.

La ceremonia se realizó el martes pasado en el "Sunset de la prensa" realizado en la República de Parva Domus.

Gustavo Descalzi

Irachet, que decidió retirarse de los medios hace unos meses, conversó con El Observador a propósito de la carrera y de las nuevas generaciones: "Esta es una tarea maravillosa, hermosa, que a uno le llena el corazón. No crean que van a hacer dinero trabajando de esto, no".

"Piensen en que, si bien van a alimentar su alma y su vida, tiene muchos sinsabores. El día que te vaya mal, porque van a haber días que te vaya mal, porque te peleaste con un compañero, con tu jefe, porque no conseguiste la nota, porque te mataste, y una nota no salió, por lo que sea, hay un mañana. No vas a hacer dinero, pero vas a ser un tipo, una tipa feliz, si le pones corazón a esto", aconsejó el periodista.

"Esto es como cuando jugás al fútbol, no importa si jugás en la B o en la A. No importa. Podes tener miles de líos, no te pagaron el sueldo, pero al momento de entrar en la cancha; Uno entra en la cancha. En lo personal, te olvidás de todo, de que hay atraso acá, o que no te funcionó tal cosa. Yo me olvidaba de todo. Trabajé durante años en la radio, en una radio pequeña, en otras en dos radios pequeñas del interior, grabé avisos, trabajé para FM del interior, lo hacía con el mismo amor y cariño que trabajando en un medio masivo como es la televisión abierta. No hay diferencias, al momento de ponerte las pilas, en lo personal, siempre fue igual. Después tiene más o menos repercusión. No te marees con la repercusión, ni con las que están mal ni con las que están bien", agregó.

Sobre su relación con el rating, dijo: "Por suerte fue en la última etapa que me picó el bichito del rating, porque estuve en la conducción de un programa, entonces me empezó a preocupar un poco el cómo venimos (de rating). Porque fui a hacer un programa de algo que yo nunca había hecho. Yo me siento reportero, periodista del barro, de la de la lluvia, del frío, de la calle. La vida me llevó a estar en los últimos años dentro y llegué a la conducción del noticiero, y me fue bárbaro".

Gustavo Descalzi

"Yo me sentía divino. A ver, hay un tiempo para todo en la vida. Si bien en lo personal me siento muy muy bien, gracias a Dios, los años están, los años pasan, hay otras cosas en la vida por hacer. Llegué a lo más alto que llegué en Telenoche, sin proponérmelo. Y me fue bien. Que más voy a esperar, si rico no voy a ser. Qué otras cosas hay en la vida, en vez de estar corriendo atrás una noticia", reflexionó.

A propósito de su presente y futuro laboral comentó: "He tenido otras propuestas, con total franqueza y honestidad, soy un tipo muy transparente. No tengo ningunas ganas de nada. No tengo ganas. Tuve propuestas de trabajo, hacer otras tareas. Hoy, capaz que dentro de dos meses, me muero por hacer algo. Hoy está tan fresquito esto de que no tengo horario, de que tomo mate a las 6 de la mañana, de que cuido las plantas, de que me voy a caminar por ahí. Recién estoy disfrutando esto. Capaz que dentro de dos meses y es muy probable, me pique el bichito de algo. Algo tengo que hacer porque eso uno lo lleva en los genes".