Marcelo Irachet y Xabier Lasarte se despidieron de los medios: cómo fue la reunión con sus colegas

Los periodistas Xabier Lasarte y Marcelo Irachet se despidieron del horario central en los informativos de Teledoce y Canal 4, respectivamente.

Las dos figuras de la televisión terminaron su vínculo con los informativos después de más de 30 años de trayectoria noticiosa y este fin de semana fueron reconocidos por sus compañeros en una reunión de la que participaron colegas de los medios.

"Como dijo un científico de Harvard: 'Nunca una mala persona puede ser un buen profesional'. Hoy despedimos a dos grandes del periodismo uruguayo. Más de 40 años caminando juntos. Ellos cumpliendo siempre con una gran solvencia. Allí teníamos que estar: Marcelo Irachet y Xabier Lasarte: saluuuuu. [sic.] La vida nos va a seguir encontrando", escribió Fernando Vilar al compartir fotos de la celebración en su cuenta de Instagram.

"Compañeros de ruta de varios medios nos juntamos a celebrar el fin de un ciclo en la TV del Negro Irachet y el Flaco Lasarte. Tremendos tipos que se ganaron el cariño de todo el mundo", escribió en su cuenta de Twitter el periodista Marcelo Fernández junto a una foto del grupo en la que se ve a profesionales como Nano Folle, Andrea Tabárez, José María Caraballo, Magdalena Correa, Diego Castro, Roberto Hernández, Iliana Da Silva y Claudia Varela.

"En este grupo hay periodistas, camarógrafos y editores nos une el oficio y hace mucho años que compartimos coberturas de hechos históricos, alegres y tristes. Hoy 2 de los grandes Marcelo Irachet y Xavier Lasarte colgaron los botines como periodistas cubriendo noticias. Con ellos compartí mucho, mucho, se los va a extrañar pero dejaron huella. Nos merecíamos este encuentro para celebrarnos", comentó por su parte la periodista Iliana Da Silva.

Xabier "El Vasco" Lasarte trabajó hasta fines de diciembre en Telemundo y se despidió de la pantalla después de 32 años de trabajo en Canal 12. “No voy a borrar con el codo lo que escribí durante tantos años de puño y letra: los ciclos se cumplen. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional”, dijo en una entrevista con El Observador antes de anunciar su retiro.

“A la antigüedad hay que rodearla de contenido, de propuestas, de iniciativas. Hay momentos para todo y hay gente joven que busca y quiere merecidamente su lugar”, comentó entonces.

Marcelo "El Negro" Irachet dejó Telenoche en marzo de este año. "No saben lo que quiere decir sentirse querido, yo me siento querido. No le puedo pedir más a la vida", dijo durante su último programa.

Pero no se retiró de Canal 4. Irachet se incorporó a la conducción del magazine matutino Buen día.

“Seguramente se están preguntando qué está haciendo este tipo por acá, que estuvo toda la vida en el noticiero, que desapareció un tiempo y aterriza. Les quiero contar que yo tampoco estoy muy seguro de lo que estoy haciendo acá, la verdad. Esto no es el noticiero, es otra cosa. Acá tenemos que ponerle simpatía, diversión, entretenimiento y noticias de las más importantes”, dijo entonces.