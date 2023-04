"Estaba felizmente casi que jubilado": Marcelo Irachet asumió la conducción de Buen Día en Canal 4

“Seguramente se están preguntando qué está haciendo este tipo por acá, que estuvo toda la vida en el noticiero, que desapareció un tiempo y aterriza. Les quiero contar que yo tampoco estoy muy seguro de lo que estoy haciendo acá, la verdad. Esto no es el noticiero, es otra cosa. Acá tenemos que ponerle simpatía, diversión, entretenimiento y noticias de las más importantes”, dijo este lunes el periodista Marcelo Irachet cuando se prendieron las cámaras de Buen Día, el magazine de Canal 4.

La sorpresa era previsible. Después de más de 30 años en Telenoche el periodista se despidió del informativo a fines de marzo. Pero no se fue muy lejos. Este lunes asumió un nuevo desafío: la conducción del programa matutino junto a Anahí Langue, Daniel Nogueira y Jimena Sabaris.

Las piezas se movieron de forma circular. Después de que Jaime Clara dejara la conducción de Buen Día para integrar la triada que lleva adelante el informativo central junto a Viviana Ruggiero y Emilio Izaguirre su lugar fue ocupado durante un tiempo por Martín Fablet, pero ahora una de las caras más conocidas de las noticias llegó para asumir la conducción del ciclo.

“Veré si me puedo acomodar. Por suerte hay un gran equipo detrás de cámaras y en las cámaras, que me están acompañando. Yo en realidad, pensé que había terminado una etapa de mi vida, en lo profesional. Nada es para siempre, todo tiene un comienzo, desarrollo y final. Estaba felizmente casi que jubilado, pero se entendió acá en esta empresa, pero sobre todo en mis compañeros, que era prematuro aún. Me hablaron y me convencieron”, explicó.

Durante más de tres décadas Irachet construyó un vínculo diario con el público de Canal 4 y apeló este lunes a esa cercanía para hacerle un pedido: que le hagan "el aguante".

“El desafío en lo personal es que no se asusten, no se vayan. Yo voy a estar un ratito nada más. Acá el soporte son las chicas y los chicos. Sigan con nosotros, la idea es informarlos y, sobre todo, entretenerlos y divertirlos. Para eso estamos acá. Háganme un poco más el aguante”, concluyó.