Así fue la emotiva despedida de Marcelo Irachet de Telenoche 

"Luego de la pausa voy a recibir a un titán de Telenoche 4: Marcelo Irachet", dijo Jaime Clara anunciando la despedida del referente del canal.

🗣️ "Viste que a veces tenés que juntar el corazón con la razón ¿no? Y cuando la terminas de alinear decís, bueno me fui. Pero no pude, me sacaron de abajo del árbol" Ahora en #Telenoche Jaime Clara recibe a Marcelo Irachet, una historia de más de 30 años ⬇️ pic.twitter.com/GnHfjUwdlP