Marcelo Tinelli subió una imagen nostálgica que generó especulaciones sobre su futuro

Marcelo Tinelli despertó una gran expectativa entre sus seguidores al compartir una imagen que insinúa el posible retorno de un ciclo con el emblemático humor que caracterizó a programas como Videomatch y Showmatch. En la fotografía, el conductor aparece acompañado de reconocidas figuras que lo acompañaron a lo largo de tantos años en la pantalla.

La instantánea muestra a Tinelli junto a destacados humoristas como Roberto Peña, Fredy Villarreal, Sebastián Almada, José María Listorti y Pachu Peña, todos ellos emblemáticos colaboradores de sus programas. Además, se encuentran presentes los productores Chato Prada, Federico Hoppe y Guillermo Hoppe, acompañados de la pregunta que generó revuelo en las redes: "¿Volvemos?".

Marcelo Tinelli con los legendarios humoristas y productores

Este gesto del conductor despertó la curiosidad no solo por la nostalgia de aquellos programas que dejaron una marca en la televisión argentina durante los años '90 y principios de los 2000, sino también por el posible impacto que este eventual retorno tendría en la programación actual de América. Específicamente, se especula sobre el futuro del popular programa Bailando por un sueño, el cual podría ser temporalmente sustituido por este formato humorístico hasta la mitad del año, momento en el que se espera el lanzamiento de una nueva temporada del reality de danza.

Ante este escenario, los seguidores de Tinelli se mantienen expectantes ante la posibilidad de más anuncios, pendientes de las redes sociales del conductor en busca de detalles sobre este potencial regreso televisivo. Aspectos clave a considerar son la posible adaptación de los programas para una audiencia contemporánea y el impacto que esta transición tendría en la parrilla de programación de América. Cabe destacar que Tinelli desempeña el rol de director artístico en la señal de Palermo.

Es importante recordar que el pasado 1° de marzo, al conmemorarse un nuevo aniversario del debut de VideoMatch en la televisión, el conductor rememoró ese momento con un emotivo video y unas palabras significativas: "Hoy hace 34 años arrancaba este sueño, este programa que amé y amo con toda mi alma: VideoMatch", destacando que "fue un antes y un después en mi vida".

"Recuerdo cada uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Gracias a ustedes por bancarnos y acompañarnos todas las medianoches", compartió este momento emocionante con sus seguidores, y también tomó un momento para expresar su gratitud hacia quienes confiaron en él desde el principio: "Gracias Telefe, Gustavo Yankelevich".

En el video, se pueden apreciar desde sus primeras incursiones como relator de fútbol, hasta conducir un especial junto a Carlos Salvador Bilardo en homenaje a Zico. Luego, los reportajes a Menotti y Sanfilippo, seguidos por imágenes de ese primer año del histórico programa.

Marcelo Tinelli evocó esas horas llenas de emoción: "Ernesto Cherquis Bialo fue el que me llamó, dos días antes de arrancar el programa, para decirme que Gustavo Yankelevich quería hablar conmigo. En ese momento estaba haciendo la columna deportiva en Telenoche, con Mónica y César y sentí mucho orgullo por ese contacto con Gustavo, a quien ya conocía de cuando había estado en Canal 13. Me parecía increíble que me llamara y yo no sabía para qué, porque Cherquis solo me había adelantado que era para un programa de deportes, pero nada acerca de la conducción. Cuando terminó el noticiero, le dije a Mónica lo que había pasado y me deseó mucha suerte para la reunión, que se dio un rato después. Allí Gustavo me dijo que se había caído Gustavo Lutteral y que las promos de VideoMatch ya estaban al aire con mi nombre. ‘Andá a avisar en el 13 que no vas a estar más, porque acá te pongo para conducir’. Fue todo rápido y me la jugué".