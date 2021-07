Marco Vanzini acompañó a Joaquín Piquerez en la firma del contrato con Palmeiras

Joaquín Piquerez llegó este sábado a San Pablo y ya fue presentado por Palmeiras. El exlateral izquierdo de Peñarol será el sustituto de Matías Viña, quien fue transferido a la Roma.

Piquerez llegó a Brasil acompañado de su representante, el exjugador de Nacional Marco Vanzini.

Luego de la firma del contrato, recorrió las instalaciones del club: "Un mensaje para la familia de Palmeiras es que voy a dar todo de mi para estar a la altura del club, poder ganar muchos títulos y seguir haciendo historia en Palmeiras", dijo el lateral en el video que presentó el Verdao en sus redes sociales.

Pausa nos conteúdos de jogo para mostrar o vídeo do Joaquín Piquerez conhecendo a Academia de Futebol, o professor Abel Ferreira e mandando um recado para a #FamíliaPalmeiras! 🎥🇺🇾#AvantiPalestra pic.twitter.com/SjlHmaKftu — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 31, 2021

Durante el recorrido el jugador conoció la Academia de Fútbol y al técnico Abel Ferreira. El contrato que firmó es hasta 2025.

Piquerez estará presente en el encuentro que tiene su nuevo equipo, este sábado frente a Sao Paulo por el campeonato Brasileño.

Antes de viajar, el lateral se despidió de los hinchas de Peñarol: "Carboneros: me despido de ustedes con la felicidad de haber cumplido un sueño que tenía desde chico: vestir los colores más lindos. Fue muy importante sentir el apoyo de todos ustedes durante este año y medio. Estando en el club, confirmé todo lo que veía se afuera como hincha. Cada vez que entré a la cancha para representar a Peñarol, dejé todo de mí. Desde el primer día asumí este desafío con la seriedad y el compromiso que me caracteriza, al igual que lo haré en mi próximo equipo. Me queda la espina de no haber podido jugar con ustedes alentando desde la tribuna, pero estoy seguro que más adelante se dará la oportunidad. Siempre dejaré la puerta abierta para volver. Vamos carbonero. Joaco", escribió en Instagram.